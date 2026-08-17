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星巴克買1送1！七夕限定、無門檻「大杯買1送1」 聯名卡友「每週一買1送1」年度福利要筆記

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／摘自星巴克官網
圖／摘自星巴克官網

星巴克買一送一！浪漫七夕，星巴克祭出一日限定「大杯買1送1」，人人皆可於活動時間內享有優惠；另有uniopen 聯名卡「每週一買1送1」的年度福利，卡友們可要好好把握。

圖／摘自星巴克官網
圖／摘自星巴克官網

無門檻「星巴克買一送一」

迎接七夕情人節，星巴克推出一日限定「七夕與你相遇 好友分享日」，8/19當日11:00-20:00至星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項不含麝香葡萄風味氣泡飲 、麝香葡萄風味吉利星冰樂、紅心芭樂冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不參與活動，名單請見官網

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

uniopen 聯名卡「每週一飲料買一送一」、「每週二指定組合8折」

即日起至12/31期間之每週一，使用 uniopen 聯名卡於星巴克實體門市營業期間購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料可享買一送一優惠。

而同一期間之每週二，則有「指定飲料糕點組合8折」優惠，包含「大杯美式咖啡+起司里肌可頌」優惠價164元、「大杯美式咖啡+經典起司蛋糕，優惠價」188元。

經典起司蛋糕，售價120元。圖／摘自星巴克官網
經典起司蛋糕，售價120元。圖／摘自星巴克官網

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

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