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免費喝手搖！超人氣「康普茶手搖飲」3週年 對中「姓氏或數字」即贈「免費飲品」3門市同步、最後3天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／KURE8 - 8酵茶粉專
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免費喝手搖！首家「康普茶手搖飲」祭出三週年限時活動，只要符合其中1個條件即送一杯免費飲品，天氣熱喝免費手搖更消暑。

圖／KURE8 - 8酵茶粉專
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主打康普茶手搖飲的「8酵茶」歡慶三週年，即日起至8/16，只要姓「黃、陳、林」或生日民國年月日有「8」，或是師大在學生（或畢業校友），出示相關證件並掃描活動QR code即現場送$48飲料乙杯，可自選，亦可補差價換其他飲品；而udn小編實測，除了有免費飲品外，還會再贈一張飲品買1送1券喔！

圖／KURE8 - 8酵茶粉專
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「8酵茶」喝得到一般手搖飲店少見的康普茶，也有依比例調和的康調茶與八成是茶系列，以及原茶、雲朵奶茶、鴛鴦奶茶等多種選擇。

圖／KURE8 - 8酵茶粉專
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8酵茶3週年活動期間：即日起～8/16

8酵茶 大安店｜台北市大安區復興南路二段9號

8酵茶 南港店｜台北市南港區興東街3號

8酵茶 忠孝店｜台北市忠孝東路四段181巷7弄3號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/KURE8Kombucha

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手搖飲 康普茶 奶茶 週年慶 買一送一

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