免費喝手搖！超人氣「康普茶手搖飲」3週年 對中「姓氏或數字」即贈「免費飲品」3門市同步、最後3天
免費喝手搖！首家「康普茶手搖飲」祭出三週年限時活動，只要符合其中1個條件即送一杯免費飲品，天氣熱喝免費手搖更消暑。
主打康普茶手搖飲的「8酵茶」歡慶三週年，即日起至8/16，只要姓「黃、陳、林」或生日民國年月日有「8」，或是師大在學生（或畢業校友），出示相關證件並掃描活動QR code即現場送$48飲料乙杯，可自選，亦可補差價換其他飲品；而udn小編實測，除了有免費飲品外，還會再贈一張飲品買1送1券喔！
「8酵茶」喝得到一般手搖飲店少見的康普茶，也有依比例調和的康調茶與八成是茶系列，以及原茶、雲朵奶茶、鴛鴦奶茶等多種選擇。
8酵茶3週年活動期間：即日起～8/16
8酵茶 大安店｜台北市大安區復興南路二段9號
8酵茶 南港店｜台北市南港區興東街3號
8酵茶 忠孝店｜台北市忠孝東路四段181巷7弄3號
粉絲專頁：https://www.facebook.com/KURE8Kombucha
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。