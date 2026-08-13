「2026泡芙節」登場！杜拜巧克力泡芙成焦點，松菸開吃30款泡芙，再免費送飲料提袋

台北甜點控本週末有新行程！人氣活動「2026 泡芙節 in Taiwan」將於8月15日至8月16日在松山文創園區一號倉庫登場，今年擴大集結全台多家泡芙與甜點品牌，從日式泡芙、閃電泡芙、聖多諾黑到多款活動限定甜點一次集結。其中最受矚目的話題新品，莫過於近年席捲社群的「杜拜巧克力泡芙」，多家品牌推出不同版本的杜拜系泡芙與開心果風味甜點，預料將成為現場排隊熱點。

圖／愛手創提供

甜味泡芙開心果、焙茶與培根口味引熱議

今年甜味泡芙陣容相當完整，除了經典卡士達、焦糖脆皮等口味，也有多款活動限定甜點首度亮相。鳳甜烘焙推出的「杜拜巧克力泡芙」以濃郁巧克力結合中東風味元素成為亮點；貳拾貳日甜、奧瑪烘焙與福郎燒烘焙坊則帶來「杜拜開心果泡芙」、「杜拜開心果生乳泡芙」及「杜拜之戀泡芙」，讓開心果控一次滿足。

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此外，草莓焙茶脆殼泡芙、蜂蜜開心果閃電泡芙、茉莉四季泡芙、阿芙佳朵泡芙等限定口味，也展現法式甜點與台灣食材的創意搭配。

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鹹味泡芙也有驚喜 蛋沙拉、培根薯薯一次吃

泡芙不只可以當甜點，今年也有不少鹹味創意作品登場。小翹班甜事推出「蛋沙拉酥皮泡芙」，將酥脆外皮與鹹香蛋沙拉結合；福郎燒烘焙坊則以「培根薯薯泡芙」打造鹹食系新選擇；愉室甜品的「鹹蛋黃冰餡泡芙」則融合冰涼口感與濃郁蛋黃香氣，適合夏天品嚐。

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特色泡芙與限定周邊同步登場

除了各式泡芙，現場還能吃到布朗尼、達克瓦茲、可麗露等人氣甜點，以及泡芙主題文創商品。日本人氣品牌 beard papa’s 也將參與活動，帶來薄荷巧克力泡芙、蘭姆葡萄泡芙、卡士達爆米花與限定周邊商品，活動期間每天還安排吉祥物見面互動。

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泡芙節採免費入場，入場即可獲得限定飲料袋，現場消費還可參加集點活動，集滿指定貼紙即可兌換人氣泡芙兌換券、品牌環保袋與限定週邊等好禮。想一次攻略杜拜巧克力泡芙、開心果甜點與創意鹹味泡芙，8月15日至16日可直接前往松山文創園區一號倉庫展開甜點巡禮。

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