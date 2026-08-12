8月最萌聯名手搖飲！ 清心福全x咖波周邊、Mr.WISH爆款哈密瓜+小小兵盲盒、得正「甘芭茶」配限定吊飾

手搖飲盛夏戰局！8月各大手搖品牌紛紛祭出重磅殺手鐧，為手搖控整理出今夏絕不能錯過的3大品牌強檔——從得正與嘻哈歌手強強聯手推出的音樂系特調，到清心福全重磅回歸的萌主「貓貓蟲咖波」，以及Mr.WISH強勢登場的第二波小小兵聯名特調，每一款都兼具視覺與味覺雙重享受，趕緊看看哪一杯是你的夏日命定飲品！

清心福全：萌主「貓貓蟲咖波」回歸！酸甜葡萄柚系超消暑

圖／清心福全

人氣 IP「貓貓蟲咖波」重磅回歸清心福全！8月起首波推9款期間限定插畫紙杯，讓飲料控邊喝邊被療癒，同步更推出咖波落肩 T-shirt、行李箱貼紙及環保提袋等周邊商品，讓粉絲們大飽收藏慾。

圖／清心福全

同步推出全新「葡萄柚系列」，選用台灣在地紅寶石葡萄柚凝萃果漿為基底，偏好茶感的朋友可選擇清爽的「紅柚綠茶」；咀嚼系愛好者推薦「紅柚茶凍綠」；而酸甜交織的「優多紅柚茶凍」則是搭配養樂多的夢幻組合，帶來全方位消暑體驗。

Mr.WISH：哈密瓜撞上三星烏龍！小小兵盲盒周邊引爆收藏

圖／Mr.WISH

Mr.WISH希望好茶延續夏日熱潮，自8月14日起展開第二波「小小兵」聯名企劃「好茶 Action！」，主打獲得 International Taste Institute 最高等級三星風味獎肯定的「黃枝香烏龍」，首度結合台灣在地頂級哈密瓜，推出兩款濃郁新品。

圖／Mr.WISH

「密瓜黃枝香烏龍奶」以黃枝香烏龍為底，加入鮮甜哈密瓜果肉、柔和奶香與焙茶粉粿，茶香與果香和諧並存；無咖啡因的「密瓜甘露」則將哈密瓜冰沙結合果肉、西米露與椰奶，打造綿密又富口感的甜品系飲品。配合新品上市，Mr.WISH推出 700ml 小小兵造型隨手罐限定組合（史都華款／集合款），任購飲品還能加購輕巧保冷袋、不鏽鋼吸管杯及包含茶包的「迷你雪克杯茶葉盲盒」，掀翻粉絲盲盒驚喜感！

得正：跨界音樂圈！應援嘻哈奶爸「甘芭茶」特調登場

圖／得正

得正首度跨界音樂圈！攜手嘻哈歌手健志、Marz23 與高爾宣共組的「奶爸俱樂部」，為全新單曲《SUPER DADDY》量身打造限定新品「甘芭茶」。這款飲品巧妙融匯了自然清甜的甘蔗與香氣馥郁的紅心芭樂，並以輕烏龍茶韻作為基底，微調點綴淡雅梅香，交織出回甘解膩的消暑風味。

圖／得正

活動即日起至8月31日在全台門市與外送平台限量開賣；此外，全台80間指定門市更限量加碼贈送「Daddy Sticker 聯名貼紙」與「Daddy Keychain 聯名吊飾」，周邊贈品數量有限，送完為止！

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