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抗拒不了限定款！生乳甜甜圈名店快閃台北、高雄 快閃限定「紅豆生乳甜甜圈」、日本爆紅「生乳炸三明治」必買

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／itsdonut2025粉專
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北高兩地都吃得到！甜甜圈名店「It’s Donut」8月同時快閃台北、高雄，分別推出快閃限定商品，不只有招牌生乳甜甜圈，還有日本爆紅「生乳炸三明治」強勢駐場，甜點控就近開吃。

圖／itsdonut2025粉專
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It’s Donut 高雄快閃「生乳炸三明治」

人氣甜甜圈店「It’s Donut」快閃高雄夢時代，除了各式口味生乳甜甜圈、提拉米蘇寶盒、濃郁巴斯克等可口甜點外，還吃得到日本爆紅「生乳炸三明治」，由招牌生乳與酥脆吐司組成的絕佳組合，口味部分有大人系70%法國可可、開心果杜拜巧克力、現場炙燒布蕾與法式牛奶糖等選擇。供應口味依現場為準。

It’s Donut 高雄快閃資訊

快閃期間：即日起～8/31

地點：高雄夢時代B1

圖／itsdonut2025粉專
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It’s Donut 台北快閃限定「紅豆生乳甜甜圈」

即日起至8/28，「It’s Donut」快閃統一時代百貨台北店B2，從經典卡士達、濃郁開心果到超夯杜拜巧克力口味統統有，更有台北限定款「紅豆生乳」，吃得到紅豆的香甜與滑順生乳。任選口味購買6個即贈品牌購物袋乙個，每日限量20組、送完為止。活動詳情依現場公告為主。

It’s Donut 台北快閃資訊

快閃期間：即日起～8/28

地點：統一時代百貨台北店B2（無印良品前）

圖／itsdonut2025粉專
圖／itsdonut2025粉專

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快閃店 甜甜圈 甜點 提拉米蘇 巴斯克 杜拜巧克力 爆紅美食 吐司 三明治

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木瓜牛奶是台灣國民美食之一，醇香濃厚的味道讓人念念不忘，不過近日有離職員工在網路爆料，雖然很多店會主打「不加一滴水」來販售，然而其實早在備料時就開始作手腳，事先將水加進牛奶裡偽裝，引發網友熱烈討論。 原PO在Threads上以「離職才敢說的秘密」為題，指出一些販售木瓜牛奶的店家，雖主打「不加一滴水」，在顧客面前也只在果汁機內加入木瓜塊和牛奶，然而實際上顧客看到的牛奶早就加水稀釋，並非原裝純牛奶。 秘辛一出，立刻引發網友討論，「真高招」、「牛奶加水會滋生細菌容易烙屎……」、「這就是我從小喝牛奶沒事，一喝木瓜牛奶就會烙塞的原因嗎」、「主打不加一滴水跟糖的西瓜汁，通常什麼都加了」、「其實就算牛奶不加，也會加很多冰塊的」、「營業用牛奶了解一下，一個字：稀」、「有些店家還會把木瓜長黴的地方挖掉，繼續打汁」。 不過也有內行網友表示，木瓜牛奶不加水真的不好喝，「之前在嘉義喝過沒加一滴水的木瓜牛奶，稠到靠北，有夠難吸的」、「自己打果汁才發現水加太少真的很難喝，會全部ㄍㄡˊ在一起，還要用湯匙挖」、「自己做過果汁就知道，純鮮奶跟水果下去打，口感真的反而不好，要加冰塊打或者加水稀釋，果汁才會好喝」。

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