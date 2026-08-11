抗拒不了限定款！生乳甜甜圈名店快閃台北、高雄 快閃限定「紅豆生乳甜甜圈」、日本爆紅「生乳炸三明治」必買
北高兩地都吃得到！甜甜圈名店「It’s Donut」8月同時快閃台北、高雄，分別推出快閃限定商品，不只有招牌生乳甜甜圈，還有日本爆紅「生乳炸三明治」強勢駐場，甜點控就近開吃。
It’s Donut 高雄快閃「生乳炸三明治」
人氣甜甜圈店「It’s Donut」快閃高雄夢時代，除了各式口味生乳甜甜圈、提拉米蘇寶盒、濃郁巴斯克等可口甜點外，還吃得到日本爆紅「生乳炸三明治」，由招牌生乳與酥脆吐司組成的絕佳組合，口味部分有大人系70%法國可可、開心果杜拜巧克力、現場炙燒布蕾與法式牛奶糖等選擇。供應口味依現場為準。
It’s Donut 高雄快閃資訊
快閃期間：即日起～8/31
地點：高雄夢時代B1
It’s Donut 台北快閃限定「紅豆生乳甜甜圈」
即日起至8/28，「It’s Donut」快閃統一時代百貨台北店B2，從經典卡士達、濃郁開心果到超夯杜拜巧克力口味統統有，更有台北限定款「紅豆生乳」，吃得到紅豆的香甜與滑順生乳。任選口味購買6個即贈品牌購物袋乙個，每日限量20組、送完為止。活動詳情依現場公告為主。
It’s Donut 台北快閃資訊
快閃期間：即日起～8/28
地點：統一時代百貨台北店B2（無印良品前）
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