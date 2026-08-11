甜點控暴動！ 義大利人氣Gelato「Amorino小天使花瓣冰淇淋」首登台 確定落腳「台北大巨蛋」開幕時程曝光

旅遊歐洲必吃的「Gelato 玫瑰花冰淇淋」真的要來台灣了！ 紅遍巴黎、倫敦等各大城市的知名義式冰淇淋品牌 Amorino（小天使冰淇淋），確定台灣首店籌備中，預計落腳在台北市信義區，甜點控以後在台北就能直接踩點打卡！

圖／翻攝Amorino UK

Amorino 創立於2002年，品牌Logo是一個可愛的小天使。店內最大特色是店員會以特製冰淇淋鏟，將Gelato一瓣瓣堆疊在甜筒上，顧客可任意選擇多種口味配色，組成專屬的盛開玫瑰花，被稱作為「小天使花瓣義式冰淇淋」。

圖／翻攝Amorino UK

除了招牌玫瑰花 Gelato，經典濃郁的「開心果」與清爽的各式水果雪酪（Sorbet）都是海外熱銷口味。此外，將冰淇淋包進馬卡龍裡的「Gelato Macaron」也是人氣商品。

圖／翻攝Amorino UK

Amorino 台灣首店確定落腳於台北市大巨蛋商圈，鄰近捷運國父紀念館站，看準球賽、展演與逛街人潮，讓這款兼具視覺與美味的散步甜點，尚未開幕就引發極高討論度。目前台灣首店傳出開幕時程約在2026年9月中旬，完整菜單與精確地址則有待官方進一步公布！

圖／翻攝Amorino UK

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