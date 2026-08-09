搶不到名店蛋黃酥別慌！爆紅蛋塔名店「進化版千層蛋黃酥」限定開賣 義美「現烤棗泥蛋黃酥」第2件半價

搶不到名店蛋黃酥別慌！爆紅蛋塔專賣店新推中秋限定「千層蛋黃酥」，酥皮口感更進化；想淺嘗也有義美「棗泥蛋黃酥」兩件優惠，單買吃、更無負擔。

每逢中秋都會掀起蛋黃酥搶購潮。示意圖／陳耀訓・麵包埠提供

爆紅千層蛋塔店「COMEME 康蜜」跟上中秋送禮風潮，推出期間限定「千層蛋黃酥禮盒」，以進化版千層酥皮包裹香甜內餡，口感更酥、更有層次。

「千層蛋黃酥禮盒」6入裝售價630元，預計於購買後7天內常溫寄出，販售資訊請見IG簡介。

圖／COMEME 康蜜粉專

義美「現烤棗泥蛋黃酥」第二件半價

中秋節前暖身優惠！8/10至8/14，義美門市推出「現烤棗泥蛋黃酥」第2件半價活動，買兩件93元，平均下來一個蛋黃酥約47元（店內原價62元），吃得到綿密細緻棗泥餡與潤澤鹹蛋黃，鹹甜交織吃起來更順口不膩。

出示會員還可再享95折，各店販售數量有限、售完為止。

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