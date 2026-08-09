搶不到名店蛋黃酥別慌！爆紅蛋塔名店「進化版千層蛋黃酥」限定開賣 義美「現烤棗泥蛋黃酥」第2件半價
搶不到名店蛋黃酥別慌！爆紅蛋塔專賣店新推中秋限定「千層蛋黃酥」，酥皮口感更進化；想淺嘗也有義美「棗泥蛋黃酥」兩件優惠，單買吃、更無負擔。
COMEME 康蜜「千層蛋黃酥禮盒」
爆紅千層蛋塔店「COMEME 康蜜」跟上中秋送禮風潮，推出期間限定「千層蛋黃酥禮盒」，以進化版千層酥皮包裹香甜內餡，口感更酥、更有層次。
「千層蛋黃酥禮盒」6入裝售價630元，預計於購買後7天內常溫寄出，販售資訊請見IG簡介。
義美「現烤棗泥蛋黃酥」第二件半價
中秋節前暖身優惠！8/10至8/14，義美門市推出「現烤棗泥蛋黃酥」第2件半價活動，買兩件93元，平均下來一個蛋黃酥約47元（店內原價62元），吃得到綿密細緻棗泥餡與潤澤鹹蛋黃，鹹甜交織吃起來更順口不膩。
出示會員還可再享95折，各店販售數量有限、售完為止。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。