日本冠軍咖哩麵包快閃台南！香格里拉聯名「千葉名店CROISSANT」17款職人麵包限時開賣

台南美食又有新話題。台南遠東香格里拉飯店宣布，即日起至9月30日攜手日本千葉知名烘焙品牌「石窯パン工房 CROISSANT」，由品牌第二代主廚橋爪謙典親自來台，與飯店烘焙團隊共同推出17款職人麵包，其中包括曾奪下日本咖哩麵包大賽冠軍的招牌作品，以及2026年獲獎可頌新品，讓台灣消費者不用飛日本也能品嚐到人氣麵包。

日本烘焙名店CROISSANT首度攜手台南遠東香格里拉

創立於1980年的「石窯パン工房 CROISSANT」是日本千葉縣知名烘焙品牌，以石窯烘焙技術與高品質麵包聞名。品牌第二代經營者橋爪謙典近年在日本烘焙賽事表現亮眼，旗下咖哩麵包曾連續獲得日本咖哩麵包大賽東日本炸咖哩麵包類別最高金賞，並於2025年拿下十週年冠軍爭霸賽總冠軍。

圖／台南香格里拉飯店提供

此次合作由橋爪謙典親自參與配方與製程交流，將日本門市代表性商品帶到台南遠東香格里拉一樓「品香坊」，限時販售17款麵包，價格介於90元至280元。

圖／台南香格里拉飯店提供

冠軍咖哩麵包、得獎可頌同步登場

最受矚目的品項為「日本最高金賞咖哩麵包」，以繁複工序製作濃郁咖哩內餡，搭配酥脆外皮，是品牌在日本屢獲大獎的代表作。此外，「咖啡葡萄彎月可頌」也同步亮相，使用法國AOP發酵奶油與日本北海道鮮奶油製作，並成為此次在台率先上市的獲獎新品。

圖／台南香格里拉飯店提供

另一款「幸福生吐司」則以多種日本昭和小麥粉調配高含水麵糰，展現柔軟細緻口感，也是品牌長年熱賣的人氣商品之一。

對喜愛日本麵包文化的旅客與甜點控而言，這次聯名活動不僅能一次品嚐冠軍咖哩麵包、得獎可頌與人氣生吐司，也為台南美食再添一處值得朝聖的期間限定話題景點。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」