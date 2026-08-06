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星巴克「草莓布蕾星冰樂」來了！首度聯名POP MART「MOLLY」 限定版「MOLLYｘBearista小熊杯」必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

限定款星冰樂來了！星巴克首度攜手POP MART「MOLLY」推出亞太限定聯名，結合潮流藝術、收藏文化與星巴克咖啡體驗，不論是MOLLY還是星巴克鐵粉都要收藏起來！

配合MOLLY 20週年，本次聯名推出三款限定造型，以藝術家、小天使及海洋精靈為設計靈感，展現創意、純真與探索精神，並巧妙融入星巴克經典元素。系列商品包含TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、不鏽鋼把手杯、不鏽鋼水壺、馬克杯盤組及手提袋等，兼具設計美感與收藏價值。圖／星巴克提供
配合MOLLY 20週年，本次聯名推出三款限定造型，以藝術家、小天使及海洋精靈為設計靈感，展現創意、純真與探索精神，並巧妙融入星巴克經典元素。系列商品包含TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、不鏽鋼把手杯、不鏽鋼水壺、馬克杯盤組及手提袋等，兼具設計美感與收藏價值。圖／星巴克提供

POP MART經典角色MOLLY 20週年，與星巴克攜手打造亞太限定聯名系列，以「Paint Your Everyday Moments with Joy 收藏快樂，從每天一杯咖啡開始 」為主題，推出TOGO冷水杯、不鏽鋼杯、不鏽鋼把手杯、不鏽鋼水壺、馬克杯盤組及手提袋等聯名款商品，更首次將星巴克經典Bearista小熊與MOLLY同框演出，成為本次聯名的一大亮點。

首次將星巴克經典Bearista小熊與MOLLY同框演出，成為本次聯名的一大亮點。圖／星巴克提供
首次將星巴克經典Bearista小熊與MOLLY同框演出，成為本次聯名的一大亮點。圖／星巴克提供

入手必看！8/10起，星禮程會員可搶先購買聯名商品並搶先體驗限定飲品，而後於8/11於星巴克全門市登場。此外，凡於門市購買任一指定MOLLY聯名飲品或商品，即可以5元加購「聯名小禮袋」乙個，數量有限、售完為止。相關詳情請見官網

無論是一杯咖啡、一件聯名商品，或一次與朋友相聚的午後，星巴克希望透過此次與POP MART 的合作，讓收藏不只是擁有，更成為分享生活、創造回憶與感受幸福的一部分。圖／星巴克提供
無論是一杯咖啡、一件聯名商品，或一次與朋友相聚的午後，星巴克希望透過此次與POP MART 的合作，讓收藏不只是擁有，更成為分享生活、創造回憶與感受幸福的一部分。圖／星巴克提供

限定飲品部分，星巴克推出「草莓布蕾星冰樂」響應MOLLY聯名，以MOLLY的夢幻童趣世界為靈感，融合粉嫩草莓奶霜與滑順布蕾、綿密鮮奶油，口感層次細緻且豐富，為夏日帶來充滿幸福感的限定風味。

星巴克同步推出限定飲品「草莓布蕾星冰樂」。以 MOLLY 的夢幻童趣世界為靈感，粉嫩草莓奶霜與滑順布蕾交織，搭配綿密鮮奶油，呈現豐富層次與細緻口感，為夏日帶來充滿幸福感的限定風味。圖／星巴克提供
星巴克同步推出限定飲品「草莓布蕾星冰樂」。以 MOLLY 的夢幻童趣世界為靈感，粉嫩草莓奶霜與滑順布蕾交織，搭配綿密鮮奶油，呈現豐富層次與細緻口感，為夏日帶來充滿幸福感的限定風味。圖／星巴克提供

限定飲品「草莓布蕾星冰樂」僅供應大杯，售價190元。圖／星巴克提供
限定飲品「草莓布蕾星冰樂」僅供應大杯，售價190元。圖／星巴克提供

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星冰樂 星巴克 POP MART 咖啡

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