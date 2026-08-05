這次不是快閃店！台北60年老牌「紅葉蛋糕」進軍台中 8／6起試營運 朝聖「神級鮮奶油蛋糕」門市就能買

紅葉蛋糕開到台中了！台北老字號名店「紅葉蛋糕」插旗台中，將於8/6起試營運，現已開放預購登記引發在地人搶訂，讓台中人的慶生蛋糕多了新選擇。

圖／紅葉蛋糕提供

全台第一家鮮奶油蛋糕店「紅葉蛋糕」自台北發跡，被稱作是鮮奶油蛋糕的天花板，每每至中南部快閃即掀熱議與瘋搶，一顆難求。現在，「紅葉蛋糕」終於進軍中台灣，店址位在台中市西屯區文心路三段49號，並將於8/6起試營運，大大的招牌十分醒目。

紅葉蛋糕插旗台中，首店落腳捷運市政府站與文心櫻花站之間，有雙捷運優勢。記者宋健生／攝影

特別一提的是，台中店試營運期間每日產能有限，實際可供販售之商品品項與尺寸，建議提前致電門市洽詢。

「紅葉蛋糕」創立至今約一甲子，除了招牌鮮奶油蛋糕外，黑森林蛋糕、波士頓派和伯爵茶鮮奶油蛋糕也有一大批受眾。而台中店開幕消息曝光後，吸引眾多在地網友嗨喊「還以為什麼快閃店，居然是門市」、「好棒喔 我不用訂宅配的了」。

黑森林蛋糕。圖／紅葉蛋糕提供

有不少網友都推薦波士頓派。圖／紅葉蛋糕提供

紅葉蛋糕 台中店

開幕日：8/6起試營運

地址：台中市西屯區文心路三段49號

營業時間：9:00-21:00

電話：(04) 2312-5151

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