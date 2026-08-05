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Ten Thousand Coffee「可頌吃到飽」！限時5天、1門市獨家 父親節限定「88元吃爆神級可頌」 活動資訊一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／Breeze Center微風廣場粉絲專頁、Ten Thousand Coffee提供
圖／Breeze Center微風廣場粉絲專頁、Ten Thousand Coffee提供

Ten Thousand Coffee可頌吃到飽」！單店限定、限時5天，自8/8父親節首登場，且每人只要88元起，輕輕鬆鬆吃回本。

圖／Breeze Center微風廣場粉絲專頁
圖／Breeze Center微風廣場粉絲專頁

紐約媒體譽為必喝Top 7精品咖啡的「Ten Thousand Coffee」微風廣場店限定推出「可頌吃到飽」，8/8父親節每人只要88元，任一飲品加購滿$100享88折，後續則有8/9、8/11、8/12、8/14，可頌吃到飽每人199元，任一飲品加購價$100（每人限加購1杯）。

圖／Ten Thousand Coffee提供
圖／Ten Thousand Coffee提供

圖／Ten Thousand Coffee提供
圖／Ten Thousand Coffee提供

可頌吃到飽活動每日分為14:00、15:30、17:00、18:30等四個梯次，每梯次限量10人。預計於活動日11:00開門後開始依現場順序發放號碼牌，領取號碼牌後，需先完成結帳以保留活動參加資格，再依號碼牌指定時段入場；同一梯次統一入場及離場，入場時將回收號碼牌，並由現場人員貼上活動辨識貼紙。

吃到飽規則要注意！每次最多可點4個可頌，每個口味限1個；採空盤交換，吃完即可續點；可頌皆為現點現做需耐心等候，未食用完畢之可頌不可外帶。此外，因薄荷巧克力、巧克力杏仁、開心果鮮奶油及杏仁奶油可頌製作時間較長，不列入吃到飽品項。活動詳情依業者公告為準。

以品牌IG提供的菜單來看，最低價的經典原味可頌90元，其他口味130元起，只要吃個一兩個就能回本。

圖／Breeze Center微風廣場粉絲專頁
圖／Breeze Center微風廣場粉絲專頁

Ten Thousand Coffee微風廣場店 可頌吃到飽活動資訊

活動日期：8/8、8/9、8/11、8/12、8/14 每日14:00、15:30、17:00、18:30四梯次

費用：8/8 每人$88｜8/9、8/11、8/12、8/14 每人$199

注意事項：每梯次限量10人，用餐時間60分鐘；每次最多可點4個可頌，每個口味限1個；採空盤交換，吃完即可續點；更多詳情依業者公告為準

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父親節 吃到飽 可頌 紐約 Ten Thousand Coffee Breeze微風廣場

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