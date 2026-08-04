8吋提拉米蘇只要300元！高CP值連鎖甜點名店「精選12款蛋糕」慶父親節 夏季最推「芒果提拉米蘇」也僅380元

8吋提拉米蘇只要300元！高CP值甜點名店「提拉米蘇精緻蛋糕」精選12款蛋糕，價格落在300-380元間，從招牌提拉米蘇、生乳酪塔到芋頭蛋糕任你選。

提拉米蘇承德店新店址為台北市大同區長安西路138-1號。圖／提拉米蘇承德店粉專

示意圖。圖／提拉米蘇承德店粉專

有別於高價蛋糕，「提拉米蘇精緻蛋糕」一直以百元價格深受老饕喜愛，不論是銅板價的切片蛋糕還是整顆蛋糕價位都十分親民實惠。迎接父親節，即日起至8/8，提拉米蘇精選了12款8吋蛋糕，其中最低價的提拉米蘇只要300元，份量夠10-12人分享，不僅CP值超高，口味也一樣有顧到。

芒果提拉米蘇。圖／摘自提拉米蘇精緻蛋糕官網

芋頭蛋糕。圖／摘自提拉米蘇精緻蛋糕官網

除了招牌提拉米蘇外，還有芋頭蛋糕、芒果提拉米蘇、黑岩優格乳酪、檸檬生乳酪塔、草莓布朗尼等多款經典蛋糕，價格最高也僅380元，與現在坊間動輒上千的蛋糕相比，一整個超划算，是不少想吃甜點又不想傷荷包的人的口袋愛店。各門市據點請見官網。

提拉米蘇台中店。圖／摘自提拉米蘇精緻蛋糕官網

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