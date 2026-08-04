舊振南推全台獨家「漢餅義式冰淇淋」！鳳梨酥、綠豆椪變身Gelato 夏天吃法大公開

百年漢餅品牌「舊振南」今年夏天推出全台獨家「漢餅義式冰淇淋（Gelato）」，以品牌經典糕餅為靈感，將鳳梨酥、綠豆椪等熟悉風味重新詮釋成冰淇淋甜點，結合果醬、酥皮、米香與果乾等元素，打造兼具台式記憶與義式口感的創新吃法，成為今夏話題甜品。

圖／舊振南提供

經典漢餅化身Gelato 一次吃到餅香與冰香

此次系列主打四款常態口味與兩款期間限定口味。其中，「鳳和日麗」以牛奶海鹽冰淇淋為基底，搭配屏東鳳梨醬、奶酥餅皮及鳳梨果乾，重現鳳梨酥的酸甜果香與酥香層次；「椪見經典」則將繁複工序製成的綠豆沙餡融入牛奶Gelato，再加入手工千層餅皮碎片，讓綠豆椪的綿密與酥脆在冰淇淋中完整呈現。

圖／舊振南提供

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除了兩款代表作，「良辰莓景」選用義大利草莓與法國莓果泥製成雪酪，搭配草莓果乾與台式米香，酸甜中帶有酥脆口感；「茶語花香」則以花蓮舞鶴金萱茶結合柚子花香，並加入南瓜子酥增添香氣與咀嚼感。

季節限定口味登場 芭樂梅粉、檸檬棗枝都吃得到

期間限定口味同樣充滿台灣特色。「喜上梅梢」以紅心芭樂與高雄梅粉結合優格乳香，呈現酸甜鹹香的在地風味；「檸靜棗晨」則以檸檬雪酪搭配古早味棗枝，帶來清爽解膩的夏日滋味。

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舊振南表示，希望透過Gelato重新演繹漢餅文化，讓傳統糕餅不再侷限於節慶禮盒，而是成為日常也能享用的新型態甜點。從鳳梨酥到綠豆椪，每一球冰淇淋都保留了熟悉的台式風味，也為百年漢餅注入全新創意。

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