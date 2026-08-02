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31冰淇淋「免費多1球」！限定一個月「尋找 31」強勢回歸 期間限定「3款新品」口感藏驚喜
免費多一球！31冰淇淋「尋找 31」強勢回歸，霸氣送1球免費冰淇淋，還有期間限定聖代與奶昔，邀請消費者一同吃冰消消暑！
尋找31遊樂園！來自美國加州的冰淇淋專賣店「31冰淇淋」再度祭出「尋找 31」活動，即日起至8/31，只要購買「迷你三球」並出示身上含有「3」或「1」的物品，或與門市專屬打卡板合照，即贈「1球迷你球冰淇淋」，且口味可任選，全台門市都適用。
此外，31冰淇淋期間限定「石頭棉花糖」系列新上市，酥酥脆脆的「石頭棉花糖」入口後經過咀嚼變得Q彈有嚼勁，特殊的口感變化令人驚喜。本次推出石頭棉花糖單球聖代、石頭棉花糖脆皮甜筒聖代、石頭棉花糖奶昔等3款新品，可以自選喜歡的吃法；另有飲品「跳跳糖蘇打」，吃得到跳跳糖口味冰淇淋，提供經典新選擇。
而針對外帶部分，凡購買「綜合組合 6-12 入」，即贈超人氣「31冰淇淋造型絨毛吊飾」乙份，送完為止。
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