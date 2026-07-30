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睽違6年夢幻連動！「gelato pique cafe × 辻利茶舗」抹香甜點開賣 日本同步開吃《勇者鬥惡龍》史萊姆可麗餅

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／gelato pique cafe提供
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甜點狂尖叫！人氣法式可麗餅專賣店 gelato pique cafe 帶來超狂雙重震撼彈，在台灣重磅攜手京都百年老字號「TSUJIRI 辻利茶舗」，暌違6年打造極致回甘的茶香甜點；在日本更是跨界聯動經典RPG《勇者鬥惡龍》，超夢幻連動搬進咖啡廳！

台灣獨家：極致回甘！辻利茶舗「丸韻抹茶」浪漫入餡

圖／gelato pique cafe提供
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台灣 gelato pique cafe 這次特別邀請擁有1860年歷史的日本茶老字號「TSUJIRI 辻利茶舗」，睽違六年再度開展期間限定合作以辻利茶舗靈魂級的「丸韻」抹茶為主角，主打低苦澀感、草本清香與自然甘甜，並由「蜷尾家」特別跨界打造聯名抹茶冰淇淋，頂端更放上極具辨識度的手工茶筅造型奶油餅乾，光看就讓人舌尖欲動！

圖／gelato pique cafe提供
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盛夏首選「抹茶柑橘可麗餅」(260元)，現煎抹茶餅皮包裹著每日鮮切去皮去膜的水潤香橙果肉與鮮奶油，酸甜果香巧妙帶出抹茶的甘甜，忍不住一口接一口；另一款則是經典不敗的「抹茶紅豆白玉可麗餅」(260元)，綿密蜜紅豆搭配Q彈白玉麻糬，茶香、乳香與豆香在舌尖完美交織出和風浪漫！

．上市日期：2026年8月1日至9月13日

．販售門市：台北信義新天地 A8 店 (2F)、林口三井店 (二館 2F)

日本快閃：勇者請出發！《勇者鬥惡龍》史萊姆降臨天空城

圖／gelato pique cafe提供
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視線轉向日本，gelato pique cafe 展現超狂跨界創意，與巨作遊戲《勇者鬥惡龍》展開首度合作，以遊戲中經典的「天空城」為靈感，將雲端上的夢幻意象實體化成一道道造型超吸睛的跨界甜點。

圖／gelato pique cafe提供
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首推「史萊姆 Mogu Mogu 天空可麗餅」，結合萌感十足的史萊姆造型與雲朵般的甜品意象；另外還有視覺感十足的「Mogu Mogu 派對天空漂浮蘇打」與層次豐富的「天空城 Mogu Mogu 聖代」。

特定門市(如澀谷 Hikarie 與表參道 Hills)更有限定版天空城刨冰與角色藝術拉花拿鐵！點購餐點還能隨機獲得獨家限定貼紙(8 款)，更有托特包、保溫杯等限量周邊讓玩家打包帶回家！

圖／gelato pique cafe提供
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．活動期間：2026年8月7日至8月20日

．活動地點：日本gelato pique cafe指定門市

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gelato pique cafe 甜點 可麗餅 抹茶 辻利茶舗

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