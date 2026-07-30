北海道「邪教級咖啡」海外首店來了！「森彥」落腳南投九九峰 不只引進日本招牌甜點 還有「台灣限定款」獨家必點

咖啡控省機票錢！北海道傳奇咖啡「MORIHICO. 森彥」全球海外首店落腳台灣，提供茶飲咖啡、甜點、早餐，還有伴手禮可以帶，已被許多人加入朝聖清單中。

「MORIHICO. 森彥」海外首店「森彥 九九峰」正式插旗薰衣草森林南投九九峰園區。記者宋健生／攝影

曾被國際媒體《紐約時報》報導譽為「札幌必喝的邪教級咖啡館」的「MORIHICO. 森彥」跨海展店，海外首店選在薰衣草森林南投九九峰園區。由薰衣草森林集團代理登台，並以「森彥 九九峰」為店名，置身山林裡享用傳奇咖啡。

圖／薰衣草森林粉專

圖／薰衣草森林粉專

特別在咖啡部分研發台灣限定綜合豆「森之Taiwan Edition」，為海外首店增添「唯有在此才能體驗」的專屬感；餐點中，「經典鬆餅套餐」結合台灣限定薰衣草芋頭奶霜風味，打造台日混血的味覺體驗，還有「水果方塊三明治(芒果口味)」、引進日本招牌「綿雪/起司蛋糕」與「月光/巧克力蛋糕」等，都是對味蕾與視覺的極致饗宴。

〈森彥九九峰〉巧妙地將日式經典洋食工藝與台灣在地風土靈魂互相結合。記者宋健生／攝影

圖／薰衣草森林粉專

此外，在建築設計方面，以北海道雪景為發想，誕生「雪墨」的世界觀，再以漂流木等元素點綴，結合九九峰當地森林綠意，成為與大自然共享共榮的對話空間。

森彥 九九峰

地址：南投縣草屯鎮藝術路258號

營業時間：8:30-17:30（最後入店時間16:30）

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