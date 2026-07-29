萬波ｘOSAMU GOODS再度聯名！睽違兩年 「雙主打飲品+新杯身」最萌亮相 還有「獨家周邊、限定包裝門市」1次看

睽違兩年，萬波再度攜手日本可愛始祖「OSAMU GOODS」推出新聯名，打造「2款聯名飲品」與新杯身、周邊商品等，主打美式復古風格，光看預告就令粉絲直呼「全部都超可愛的」。

圖／萬波官網

日本可愛始祖「OSAMU GOODS」降臨萬波！本次聯名將於7/30正式登場，有「百芒塩奶蓋」、「椰芒紫米爽」2款雙主打飲品，「百芒塩奶蓋」以清新宣橋綠茶為底，結合夏日雙果「芒果+百香果」與綿密「塩」奶蓋，每一口都很絲滑；而「椰芒紫米爽」則堪稱手搖版芒果糯米飯，芒果冰沙搭配紫米、椰漿與小珍珠，化身南洋風情甜品。

圖／萬波官網

圖／萬波官網

只要聯名飲品還不夠，全新聯名杯身同樣亮眼登場，以復古野餐派對為主軸，由美式復古風配色與格紋設計，加上OSAMUGOODS經典角色們，每一杯都超好拍；還有台北大安店、台中中清店、台中豐原店等3家限定包裝門市，能在店內玻璃櫥窗看到OSAMU GOODS的可愛身影，鐵粉肯定要朝聖打卡。

圖／萬波官網

而在聯名周邊商品方面，本次以「Osamugood old days with wanpo」為概念，推出一系列獨家商品，像是時光磁吸保冷袋、魔法感溫變色杯、喵咪摺疊購物袋、狗勾伸縮卡套，以及近期的爆紅小物「JACK&JILL磁吸小燈箱」。

圖／萬波粉專

怎麼入手這些周邊？只要至萬波門市消費飲品滿100元即可加購1個聯名商品，滿200元加購2個、滿300元可加購5個；每筆消費最多5個，品項不可重複，超過需重新排隊、售完為止。

GOOD OLD DAYS 限定包裝門市

➤台北大安店 台北市大安區東豐街35號

➤台中中清店 台中市北屯區新興路1-3-1號

➤台中豐原店 台中市豐原區西勢里西安街16號

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