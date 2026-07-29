限量1.5萬盒快搶！ 一沐日14週年限定「牡丹奶香糖鐵盒」 內藏最大獎爽拿iPhone 17 Pro

手搖飲控注意了！每次推出新品總是引爆話題的「一沐日」，這次迎接14週年生日，直接把傳統辦桌與牡丹花香帶進手搖茶文化！不只推出超吸睛的「牡丹奶香糖紀念鐵盒」，全台還限量藏了100份驚喜好禮，最大獎竟然直接送出 iPhone 17 Pro。

圖／一沐日提供

知名手搖品牌一沐日（取自英文 A nice holiday 之意）一直希望讓大家在抿下一口茶湯時，能享受到宛如度假般的放鬆感。品牌陪伴台灣人14年了，仍堅持茶道底蘊，巧妙結合在地食材與創意配料，讓喝手搖飲不再只是單純解渴，而是深植於日常生活中的療癒儀式。

一沐日迎接14週年慶，特別以「牡丹」為主角，研發出濃郁香糖，並推出兩款風格截然不同的紀念鐵盒，包含「牡丹綻放款」：優雅柔和的綠色為基底，襯托出盛開的牡丹花，宛如一份精美的花禮；「週年紀念款」：直接把熱鬧的台式流水席搬上盒面，包含舞獅、壽桃以及滿桌豐盛的辦桌菜餚，展現在地生活美學與復古氛圍。

圖／一沐日提供

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全台限量15,000盒的奶香糖，盒內充滿驚喜，特別隨機藏入100盒「驚喜好禮」，中獎獎項包含最大獎： iPhone 17 Pro；熱門 3C： iPad、AirPods Pro，以及生活質感週邊： Stanley 聯名杯、品牌專屬週邊商品、飲品兌換券等。

想把限定鐵盒帶回家，可以透過「Uber Eats 加價購」，自7月28日至8月31日期間，於 Uber Eats 點購「14週年紀念組合」（含3杯指定飲料），即可以199元甜甜加價購帶回家。「線上直接買」蝦皮購物商城同步開放單盒販售，每盒售價250元。快來喝飲料試試好手氣抽大獎！

圖／一沐日提供

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