甜點控暴動！ 麥當勞神級「香芋派」回歸、「KitKat巧克力冰炫風」來了 全套8款「迷你麥盲盒」驚喜抽

甜點控尖叫！2026麥當勞經典「香芋派」驚喜回歸，更首度跨海搬來在日本爆紅的「KitKat巧克力脆脆冰炫風」，不只如此，超萌的「迷你麥盲盒」也即將引爆收藏熱潮，連大人們也想要！

芋頭教徒集體暴動！經典「香芋派」限時回歸

香芋派。圖／麥當勞提供

每年都讓網友敲破碗的在地「神級甜點」香芋派終於要重出江湖了！咬下剛炸好的金黃酥脆派皮，滿滿濃郁綿密的芋泥內餡立刻在口中爆開，甚至還能吃到實實在條狀的芋頭顆粒，香氣十足又不甜膩，單點只要42元，宣布在7月29日季節限定回歸，芋頭控千萬不能錯過！

香芋派。圖／麥當勞提供

巧克力控尖叫！日本話題爆款「KitKat冰炫風」空降台灣

KITKAT巧克力脆脆冰炫風。圖／麥當勞提供

不用飛日本也能吃到！台灣麥當勞這次聯手國民巧克力品牌，推出絕妙新品「KitKat巧克力脆脆冰炫風」。以香濃奶香冰淇淋為基底，淋上濃郁巧克力醬，再大手筆拌入靈魂主角—脆口的 KITKAT 威化餅乾碎粒。多層次的「咔滋」酥脆口感加上滿滿可可香，一口接一口停不下來。限定期間7月29日起至9月8日（售完為止），單點69元就能解鎖神級美味！

大人也搶著要！「迷你麥盲盒」全套8款家家酒超欠收

迷你麥盲盒。圖／麥當勞提供

以前只有小朋友參加體驗營才能拿到的麥當勞縮小版玩具，這次大人也能合法擁有了！麥當勞推出「迷你麥盲盒」，全套共7+1款隱藏版造型，包括得來速、外帶紙袋、小貨車、甚至連薯條與飲料機都變身迷你造型，自8月12日起至9月1日止（售完為止），只要透過官方點購「APP限定特餐」或「歡樂送2.0」就可購買、隨機獲得迷你麥盲盒，粉絲們準備手刀搶購囉！

迷你麥盲盒。圖／麥當勞提供

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