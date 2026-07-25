全台首家百貨店「茶の魔手」限時買3送1！ 「COMEBUY」爽喝果茶祭買1送1 再贈醫美級面膜

夏日手搖飲絕對是解暑神器！ 熱愛南部手搖霸主的死忠茶粉快看，「茶の魔手」正式插旗台北百貨店，而「COMEBUY」攜手高效醫美保養品牌 Neogence 霓淨思，打造夏日聯名果茶祭，快筆記起來，抓緊時間搶喝一波！

●「COMEBUY」果茶祭補水！買指定飲品免費送醫美級面膜

圖／COMEBUY提供

消暑體驗再次升級！COMEBUY攜手高效醫美保養品牌 Neogence 霓淨思，打造夏日聯名「肌膚續杯 第二彈」活動，自7月31日至8月31日止，只要前往全台COMEBUY門市點購指定消暑果茶系列，就能內外兼修雙重補水！

圖／COMEBUY提供

活動期間內購買以下任一指定大杯飲品，品項有蘋果冰茶（L杯/65元）、鳳梨冰茶（L杯/65元）、玉荷冰綠（L杯/55元），即可免費獲贈霓淨思新品「PDRN 麗珠新生系列」面膜乙片（市價75 元/單片，數量有限，送完為止）

圖／COMEBUY提供

此外，位於台北小巨蛋的 COMEBUYDREAM 公益門市同步響應本次活動，考量現場身心障礙天使調茶師的備料流程，該門市精選「蘋果冰茶」與「玉荷冰綠」兩款熱銷飲品參與贈面膜活動，邀民眾能給予現場調茶師支持與鼓勵。

●「茶の魔手」進軍台北百貨！全品項買3送1加碼送保冷袋

圖／茶の魔手提供

有「南霸天」美譽的知名手搖品牌茶の魔手，首度打破傳統經營模式，正式進軍百貨商場！全台首間百貨店插旗台北信義區DREAM PLAZA（台北時代店） B2，直接強勢搶攻信義商圈的逛街人潮，除了同步開賣美味厚片吐司，飲品最低僅需50元起即可入手。

為慶祝全新開店，即日起至8月2日，門市推行超殺限時慶祝活動「全品項買3送1」，消費全店飲品皆享優惠，找朋友湊杯數最划算。另還有「滿額禮免費送」，凡一次購買6大杯飲品，即免費贈送「6杯裝限量保冷袋」乙個（每日數量有限，送完為止）。

圖／茶の魔手提供

「茶の魔手」台北時代店（DREAM PLAZA）

．地址：台北市信義區松高路11號B2

．電話：02-27299777

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