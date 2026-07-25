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日本抹茶品牌「MATCHA &」首度來台！攜手「TRUFFLE DONUT」高雄快閃　抹茶拿鐵配生甜甜圈限時開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食作者萊點特別
圖／取自MATCHA &ig粉絲團 圖／取自TRUFFLE DONUTig粉絲團
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日本抹茶品牌「MATCHA &」首度登台，即日起至8月3日限時進駐高雄漢神巨蛋購物廣場8樓，並與日本人氣生甜甜圈品牌「TRUFFLE DONUT」聯手推出限定企劃，將京都宇治抹茶製成的抹茶拿鐵，搭配鬆軟甜甜圈，打造夏日限定的抹茶甜點組合。

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圖／取自MATCHA &ig粉絲團

圖／取自TRUFFLE DONUTig粉絲團

MATCHA &首度快閃來台　抹茶走出茶室融入日常

創立於2024年的MATCHA &，以「讓抹茶成為日常」為品牌理念，嘗試將日本傳統抹茶與和風食材、鮮味元素結合，透過更貼近現代生活的飲品與風味呈現抹茶魅力。目前品牌已在東京清澄白河、四谷，以及英國倫敦設有據點，這次則首度來台與消費者見面。

圖／取自MATCHA &ig粉絲團
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此次MATCHA &來台，特別攜手日本甜甜圈品牌TRUFFLE DONUT，推出「抹茶拿鐵×甜甜圈」限定組合。抹茶飲品以京都宇治抹茶製作，茶香與奶香交織，搭配口感柔軟的生甜甜圈，形成一甜一香的搭配，抹茶控可趁快閃期間前往高雄漢神巨蛋一站品嚐。

圖／取自TRUFFLE DONUTig粉絲團
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圖／取自TRUFFLE DONUTig粉絲團
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MATCHA & × TRUFFLE DONUT快閃活動

活動日期：2026年7月23日至8月3日

活動地點：高雄漢神巨蛋購物廣場8樓

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東京 拿鐵 抹茶 甜甜圈

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日本抹茶品牌「MATCHA &」首次進駐台灣，與TRUFFLE DONUT合作推出限時抹茶拿鐵及生甜甜圈的甜點組合。活動自7月23日至8月3日在高雄漢神巨蛋購物廣場8樓舉行，抹茶控不可錯過！

商標遭盜用「上凱道反毒油」 鬍鬚張要求刪文、網不領情喊：直接告

台北市長蔣萬安號召支持者於7月25日赴凱達格蘭大道參與「反毒油」集會，相關活動近日持續在社群平台發酵。不過，有網友在Threads發布宣傳圖卡時，擅自使用知名連鎖品牌「鬍鬚張」的商標Logo，並寫上「7/25和鬍鬚張一起上凱道 反毒油」等文字，引發網友熱議，也讓鬍鬚張緊急出面澄清。

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