日本抹茶品牌「MATCHA &」首度來台！攜手「TRUFFLE DONUT」高雄快閃　抹茶拿鐵配生甜甜圈限時開吃

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圖／取自TRUFFLE DONUTig粉絲團
MATCHA &首度快閃來台 抹茶走出茶室融入日常
創立於2024年的MATCHA &，以「讓抹茶成為日常」為品牌理念，嘗試將日本傳統抹茶與和風食材、鮮味元素結合，透過更貼近現代生活的飲品與風味呈現抹茶魅力。目前品牌已在東京清澄白河、四谷，以及英國倫敦設有據點，這次則首度來台與消費者見面。
此次MATCHA &來台，特別攜手日本甜甜圈品牌TRUFFLE DONUT，推出「抹茶拿鐵×甜甜圈」限定組合。抹茶飲品以京都宇治抹茶製作，茶香與奶香交織，搭配口感柔軟的生甜甜圈，形成一甜一香的搭配，抹茶控可趁快閃期間前往高雄漢神巨蛋一站品嚐。
MATCHA & × TRUFFLE DONUT快閃活動
活動日期：2026年7月23日至8月3日
活動地點：高雄漢神巨蛋購物廣場8樓
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