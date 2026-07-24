日本爆紅「生麻糬甜甜圈」登台！DAYKEY DONUT獨家推出3種口味

日本近期掀起「麻糬甜甜圈」話題，主打比一般甜甜圈更具Q彈口感的全新甜點，如今這股日式新食感正式吹進台灣。台灣甜甜圈品牌「DAYKEY DONUT：」推出全新「生麻糬甜甜圈」系列，以獨家製法重新演繹日式生甜甜圈，打造兼具柔軟、綿密與彈性的全新口感，日前已於台中限定門市首波販售。

圖／取自KEYDAY DONUT臉書粉絲團

日本話題甜點進化版！生甜甜圈結合麻糬Q彈口感

DAYKEY DONUT：表示，此次「生麻糬甜甜圈」以日式技術為基礎，透過獨家製程打造出帶有空氣感的柔軟麵體，入口不僅輕盈，還能感受到類似麻糬般的Q彈與回韌口感，重新融合「生甜甜圈」與「麻糬」兩種甜點特色，呈現前所未有的全新食感。

圖／取自KEYDAY DONUT臉書粉絲團

首波推出3種口味，包括經典日式風味「黃豆粉」、鹹甜交織的「御手洗醬油」，以及結合莓果香氣的「黃豆草莓」，一次展現日式甜點的多元風味。

圖／取自KEYDAY DONUT臉書粉絲團

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3款口味7月18日開賣！台中2間門市限定販售

「生麻糬甜甜圈」自7月18日起已於台中公益旗艦店、台中高鐵站店限定販售，採每日限量供應，售完為止。喜愛日本甜點、麻糬口感與生甜甜圈的民眾，可趁新系列登場前往朝聖。

圖／取自KEYDAY DONUT臉書粉絲團

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DAYKEY DONUT：公益旗艦店位於台中市南屯區公益路二段38號，營業時間為11:00至21:00；台中高鐵站店位於台中市烏日區站區二路8號，櫃位號碼為TACK04，營業時間自9:00起。此外，台中遠雄廣場店（原新時代購物中心）位於台中市東區復興路四段186號B1，營業時間為11:00至22:00，甜甜圈皆為每日限量供應。

圖／取自KEYDAY DONUT臉書粉絲團

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