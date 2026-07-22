雞腿便當破180元！ 高雄必比登「阿英排骨飯」苦撐半年調漲　部分品項漲5元

飄香60年鹽埕老店要漲價了！ 入選過《米其林必比登》的高雄老字號「阿英排骨飯」，因原物料與營運成本上升，店家宣布8月起調整部分餐點售價。

位在鹽埕區富野路上的阿英排骨飯，是當地指標性古早味。現點現炸的招牌排骨外酥內嫩，隨餐附自製酸菜與滷蛋，數十年來吸引無數顧客排隊朝聖。

阿英排骨飯產品示意可。圖／翻攝高雄旅遊網

根據店家公告，8月1日起部分餐點微漲5元，「基本款排骨飯」品項，維持100元（排骨、白飯、酸菜、滷蛋）；「排骨飯＋3樣配菜」，則由165元調至170元；而另一款「雞腿飯套餐」，則由175元調至180元。

針對調漲議題，業者過往曾經表示店內堅持選用成本較高的溫體豬肉；配菜部分，前兩樣青菜各加15元，第三樣配菜收35元。而店家也坦言，自過年起瓦斯等成本一路飆漲，為顧及消費者感受已硬撐了半年，最終才決定於8月微幅調整。

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