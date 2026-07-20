開箱「生麻糬甜甜圈」免飛日本！爆紅首發「3款口味」台灣買得到 甜點控朝聖「Q彈麻糬」新食感
日本爆紅話題「生麻糬甜甜圈」台灣也吃得到！繼生甜甜圈後，最新熱議甜點「生麻糬甜甜圈」不用飛日本就能吃到，2家門市限定販售，台中人開箱吃第一波！
東京日式生甜甜圈專門店「DAYKEY DONUT」推出全新系列「生麻糬甜甜圈」，堪稱生甜甜圈最Q彈的升級進化，以獨家技術重新演繹，麵團帶有麻糬般Q感，兼具軟糯與韌勁，打造生甜甜圈新食感。即日起推出人氣第一彈，有「黃豆粉、黃豆草莓、御手洗醬油」等3種口味，搭配獨立包裝，開動前手機先吃。
需注意的是，「生麻糬甜甜圈」為門市限定販售，可在DAYKEY DONUT台中公益旗艦店、台中高鐵站店買得到，台中甜點控就近開吃。
DAYKEY DONUT公益旗艦店
地址：台中市南屯區公益路二段38號
營業時間：11:00-21:00（每日限量、售完為止）
DAYKEY DONUT台中高鐵站店
地址：台中市烏日區站區二路8號（櫃位號碼TACK04）
營業時間：9:00-售完為止（每日限量）
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