開箱「生麻糬甜甜圈」免飛日本！爆紅首發「3款口味」台灣買得到 甜點控朝聖「Q彈麻糬」新食感

指標媒體《500輯》自去年籌辦台灣首場以甜點為核心的飲食文化活動「500甜」，再度創造繼「500盤」、「500碗」之後的討論現象。不僅榜單別開生面，呈現了台灣在甜食文化上的強大創造力；集結全台人氣名店、甜點創作者與風格人物的甜點派對，都為這份台灣最完整的甜點指南增添話題。 從精緻餐桌的500盤到庶民美味的500碗，500輯在記錄台灣味覺風景的路上從未停止腳步。而在去年，終於以療癒人心的甜點，拼上這幅飲食地景中最不可或缺的終極版圖。甜點從不只是餐後的句號，它是融合了中式傳統、日式精緻、法式工藝與台式靈魂的感官語言，更是承載你我生活感觸的文化載體。今年，500甜邁入第二屆，我們將延續這份甜蜜記憶，以更深刻的視角，繼續譜寫屬於台灣人的私房味覺風景，讓這份溫暖人心的力量更臻完整。 延續去年「只問療癒、不拚排場」的初心，第二屆500甜帶著更強大的星級評審陣容登場，再度擴大跨界版圖，邀集頂尖料理人、資深饕客、藝術時尚與娛樂影劇等領域的50位意見領袖。他們以挑剔的味蕾與感性的生活品味，各自交出心中的私房甜蜜清單，完整名單即將在8/21周五全面發布。 跨界美學遇上職人味蕾，多元視角定義當代療癒圖

2026-07-20 00:00