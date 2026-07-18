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板橋車站「雪系生甜甜圈」驚見小強開趴！展示櫃有活蟑螂她嚇壞 店員1動作眾人傻眼

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
民眾發現板橋車站熱門的生甜甜圈櫃體內有活蟑螂(示意圖)。圖/業者提供
民眾發現板橋車站熱門的生甜甜圈櫃體內有活蟑螂(示意圖)。圖/業者提供

買之前再多看一眼！ 板橋車站「生甜甜圈」名店驚傳食安風波，一名網友直擊透明展示櫃內有活生生的蟑螂移動，拍攝當下甚至當場鑽入櫃位縫隙。驚悚畫面曝光引發大批網友瘋傳。店家已緊急發聲明致歉，並宣布全面停業大清消！

在社群平台 Threads 貼文爆料，原本滿心期待前往板橋車站 B1 的生甜甜圈店消費，沒想到一走近，卻發現冰櫃裡有活體蟑螂在爬，原PO當場嚇傻，慶幸自己買之前有「多看一眼」，擔心若吃下肚真的會留下深刻陰影。

原PO隨後補充，發現異狀的第一時間就馬上向當班店員反映。對方雖然有詢問位置，但草草查看、沒在表面找到後，便轉身繼續幫其他排隊的客人結帳，並未立刻將展示櫃內的商品下架處理，引發大批網友質疑現場人員的食安危機意識不足。

面對排山倒海的輿論，雪系町生甜甜圈官方迅速親自回應認錯，為冰櫃出現病媒以及店員未妥善處理深刻致歉。並強調，平日皆有安排每月例行性消毒，得知消息後已於第一時間自主停止營業、全面進行大規模清消，並主動邀請衛生局人員完成稽查，承諾會深刻檢討衛生管理流程。

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