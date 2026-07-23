快訊

還有人在崇拜希特勒！奧地利出奇招把出生地改建成警察局

中國疑造新型核潛艦！衛星影像曝「艦橋極小化」 專家：要對付美航艦

1月底剛逃過暗殺！墨西哥市長不到半年再遇襲 市府內遭槍擊身亡

爆紅「整顆檸檬蛋糕」登台！ ChizCheese「瀨戶內檸檬✕北海道生乳酪」插旗新竹巨城 打卡再送隱藏版免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗新竹巨城。圖／ ChizCheese 提供
日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗新竹巨城。圖／ ChizCheese 提供

療癒甜點來了快衝！近年在日本紅透半邊天的「瀨戶內檸檬」風潮正式席捲來台，人氣甜點品牌「ChizCheese」進駐台灣，將日本最潮的夏日清爽滋味原爽搬過來，不用掏機票飛日本，在新竹就能吃到超殺底片的擬真造型檸檬蛋糕囉！

日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗<a href='/search/tagging/1013/新竹巨城' rel='新竹巨城' data-rel='/1013/241101' class='tag'><strong>新竹巨城</strong></a>。圖／ ChizCheese 提供
日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗新竹巨城。圖／ ChizCheese 提供

引爆話題的驚喜擬真檸檬，就是這款視覺感拉滿的「瀨戶內檸檬蛋糕」！ChizCheese將甜點直接做成宛如剛採摘的新鮮檸檬果實，裹上細緻糖霜與新鮮檸檬皮，隨手一拍就是IG大片！

靈魂原料嚴選日本廣島縣的瀨戶內檸檬，果香濃郁、酸度柔和，重點是每一顆都堅持現場烘焙、現場灌餡，完美鎖住鬆軟與濕潤口感！

日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗新竹巨城。圖／ ChizCheese 提供
日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗新竹巨城。圖／ ChizCheese 提供

一次推出兩款絕招風味，「檸檬奶油」酸甜果香超清爽，夏日解膩首選；「鹽之乳」鹹甜交織乳香濃郁，層次豐富超涮嘴。價格單顆65元、6顆盒裝330元，更佛心推出任選兩盒優惠價599元，揪團包盒最划算。

ChizCheese來台首店插旗 Big City遠東巨城購物中心 B1，即日起至7月31日，只要現場買任一盒蛋糕並完成打卡，就免費送絕不對外販售的隱藏版「檸霜（Lemon Glaze）」一顆，檸檬糖霜包覆招牌海鹽奶油，每日限量送完為止！

日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗新竹巨城。圖／ ChizCheese 提供
日本人氣「瀨戶內檸檬蛋糕」插旗新竹巨城。圖／ ChizCheese 提供

沒辦法去新竹也別急，ChizCheese 將展開全台巡迴快閃時間曝光，「台北場」將在8/5 ~ 9/3前進遠東SOGO台北復興館 B3；「高雄場」於8/21 ~ 9/27登陸高雄漢神巨蛋 B1，甜點控快筆記！

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

ChizCheese 新竹巨城 甜點 蛋糕

相關新聞

平日嗑半隻鱈場蟹爽翻！ 士林五星級飯店Buffet升級「松葉蟹、干貝、和牛無限吃」 加碼週末下午茶980元起

台北士林萬麗酒店推出全新海鮮盛宴，平日可享半隻鱈場蟹和南非活鮑魚，假日則有龍蝦與生食級干貝。每週末下午茶也升級，供應爐烤牛肉與生魚片，價位980元起，吸引饕客共襄盛舉。

桃園第一間「鳥貴族」開幕了！全品項通通100元、滿額送帆布袋

來自日本的連鎖燒鳥餐廳「鳥貴族」，自即日起正式進駐桃園火車站前的桃園ATT筷食尚，乃是桃園首間門市，也是品牌首度跨出台北市。為慶祝新店開幕，單筆消費滿1,200元並完成社群任務，即可獲得「鳥貴族限定帆布袋」。

爆紅「整顆檸檬蛋糕」登台！ ChizCheese「瀨戶內檸檬✕北海道生乳酪」插旗新竹巨城 打卡再送隱藏版免費吃

日本人氣甜點品牌 ChizCheese 在新竹巨城首次亮相，推出視覺與口感俱佳的「瀨戶內檸檬蛋糕」。消費者於活動期間打卡即可獲得隱藏版「檸霜」。台北與高雄亦將展開快閃活動，讓更多人品嚐日式檸檬風味。

達美樂「外帶大披薩」249元起、滿額送可樂！摩斯漢堡「2款新堡」開賣

即日起至7月26日，「達美樂」推出限時雙重優惠，外帶指定大披薩最低249元起，口味包含「蕃茄瑪格麗特」、「香草奶油烤雞」、「道地美國」及「經典四喜」等口味選擇。達美樂另再加碼推出「限時下單禮」，自7月24日至7月26 日期間，凡上達美樂官網外帶或外送訂購單筆消費滿399元，即可免費獲得「大可樂1瓶」，數量有限、送完為止。

鰻魚便當「買1送1」再送冷泡茶！小倉屋套餐免費升級、滿額送吸管杯

盛夏到來，日本文化中的「土用丑日」也將登場。日式鰻魚飯專賣店「小倉屋」將於7月24日至8月16日期間，推出24天的2026「盛夏鰻魚祭」活動，包括推出新品「鰻魚玉子茶泡膳」、「鰻蒸竹定食」買一送一，還有定食免費升級等不同活對，為民眾打造夏季享鰻體驗。

不只拉麵、辣炒年糕！台灣人瘋吃「日韓速食」 麥當勞限定美食引爆話題

日韓限定速食推薦！厚鬆餅堡、炸蝦堡、KitKat冰炫風、1955漢堡、昌寧蒜香漢堡等人氣品項一次看

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。