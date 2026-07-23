爆紅「整顆檸檬蛋糕」登台！ ChizCheese「瀨戶內檸檬✕北海道生乳酪」插旗新竹巨城 打卡再送隱藏版免費吃
療癒甜點來了快衝！近年在日本紅透半邊天的「瀨戶內檸檬」風潮正式席捲來台，人氣甜點品牌「ChizCheese」進駐台灣，將日本最潮的夏日清爽滋味原爽搬過來，不用掏機票飛日本，在新竹就能吃到超殺底片的擬真造型檸檬蛋糕囉！
引爆話題的驚喜擬真檸檬，就是這款視覺感拉滿的「瀨戶內檸檬蛋糕」！ChizCheese將甜點直接做成宛如剛採摘的新鮮檸檬果實，裹上細緻糖霜與新鮮檸檬皮，隨手一拍就是IG大片！
靈魂原料嚴選日本廣島縣的瀨戶內檸檬，果香濃郁、酸度柔和，重點是每一顆都堅持現場烘焙、現場灌餡，完美鎖住鬆軟與濕潤口感！
一次推出兩款絕招風味，「檸檬奶油」酸甜果香超清爽，夏日解膩首選；「鹽之乳」鹹甜交織乳香濃郁，層次豐富超涮嘴。價格單顆65元、6顆盒裝330元，更佛心推出任選兩盒優惠價599元，揪團包盒最划算。
ChizCheese來台首店插旗 Big City遠東巨城購物中心 B1，即日起至7月31日，只要現場買任一盒蛋糕並完成打卡，就免費送絕不對外販售的隱藏版「檸霜（Lemon Glaze）」一顆，檸檬糖霜包覆招牌海鹽奶油，每日限量送完為止！
沒辦法去新竹也別急，ChizCheese 將展開全台巡迴快閃時間曝光，「台北場」將在8/5 ~ 9/3前進遠東SOGO台北復興館 B3；「高雄場」於8/21 ~ 9/27登陸高雄漢神巨蛋 B1，甜點控快筆記！
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