超狂跨界網美必收！ NBx「發發、酷聖石」強強聯手 必喝「爆汁金桔優格、夢幻藍棉花糖」 超萌N寶多巴胺提袋必搶
手搖冰品控衝一波！ 運動指標 New Balance 這次聯手人氣手搖「發發」與「COLD STONE 酷聖石」，在7月22日至8月31日 推出夢幻聯名，不只飲品冰品顏值高，還有超Q「N寶」化身繽紛飲料提袋，強力攻佔IG版面！
．發發「金夏補桔」：酸甜優格＋清爽茶香雙重降溫
療癒系優格手搖「發發」推出兩款限定飲品，「金桔果香優格」以招牌濃郁優格融入爆汁新鮮金桔，酸甜超開胃。「金桔果香金萱」將清茶甘甜遇上明亮柑橘香，秒退夏日火氣。
打卡亮點： 買就送「N寶×奇異鳥」手繪杯套，掃描右側 QR Code 加入 NB 官方 LINE 還能現領 100 元購物金。
．酷聖石「多巴胺冰品」：夢幻棉花糖、爆脆跳跳糖
COLD STONE 酷聖石 則玩起色彩美學，推出多款繽紛多巴胺經典冰品： 包括夢幻藍色「棉花糖心樂園」、超濃郁「餅乾超載了」等四款推薦冰淇淋。另外還有「葡萄蘇打風味酷樂思」紫色葡萄蘇打冰淇淋拌入跳跳糖，在舌尖彈跳超好玩！
獨家好康： 購買聯名冰品或酷樂思，同樣掃碼加 NB 好友，就能拿 100 元購物金。
．網美必搶！「N寶多巴胺飲料提袋」免費抽
喝飲料/吃冰抽獎： 購買上述「發發」或「酷聖石」限定聯名商品，掃碼領 100 元購物金，即可加碼抽「N寶飲料提袋」或 NB 潮流鞋款。
NB 門市滿額贈： 於 NB 全台指定門市消費滿額，或購買指定鞋款（NB 509 / AC Runner），就能直接獲得超萌「N 寶飲料提袋盲盒」乙個（共 5 款隨機，送完為止）！
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