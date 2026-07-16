手搖版杜拜巧克力！河河飲品「杜拜巧克力奶蓋金萱」3店買得到 霸氣現刨「開心果卡達伊夫絲」 期間限定「第二杯55元」

手搖飲喝得到杜拜巧克力！杜拜巧克力不只席捲甜點界，現在還有「杜拜巧克力奶蓋金萱」新飲品，期間限定「第二杯55元」嘗鮮喝起來！

圖／HOHO DRINKS 河河飲品粉專

金萱茶專賣店「HOHO DRINKS 河河飲品」於7/7世界巧克力日推出新品「杜拜巧克力奶蓋金萱」，香氣馥郁的金萱茶底搭配綿密可可奶蓋再撒上苦香可可粉，最後更霸氣加上現刨開心果卡達伊夫絲，變身最具靈魂的手搖版杜拜巧克力。

圖／HOHO DRINKS 河河飲品 Threads

「杜拜巧克力奶蓋金萱」中杯售價105元，即日起至7/21，於門市現場點餐外帶自取享有「第二杯55元」（線上點餐及外送不適用），折扣後平均每杯80元。需注意的是，「杜拜巧克力奶蓋金萱」僅販售至8/31。

圖／HOHO DRINKS 河河飲品 Threads

「HOHO DRINKS 河河飲品」目前有3家門市，有台北信義店、台北西門店及桃園中壢店，想要開箱「杜拜巧克力奶蓋金萱」的朋友記得查好門市再出發喔！

HOHO DRINKS 河河飲品 門市資訊

台北信義店（創始本店）：台北市信義區忠孝東路四段559巷16弄8號

台北西門店地址：台北市中正區武昌街一段63號

桃園中壢店地址：桃園市中壢區新生路273號1F

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