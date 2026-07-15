PAUL「買1送2」現省320元！「買蛋糕送飲品2杯」延長至月底 「3款5吋蛋糕」人氣夯爆了

PAUL「買1送2」！為世足加油，法國百年甜點「PAUL」祭出「1+1自由配」活動，買一顆蛋糕送飲品2杯，並延長優惠至7/31。

圖／PAUL Taiwan粉專

PAUL全新推出「老奶奶手工檸檬蛋糕」、「經典巴斯克乳酪蛋糕」、「草莓巴斯克乳酪蛋糕」等3款「5吋蛋糕」，並響應世足賽，特別推出世足加油組「1+1自由配」，原定於7/19結束，但由於顧客熱烈迴響，部分門市現場已全數售罄，為向未買到蛋糕的顧客致歉，特別延長至7/31。

圖／PAUL Taiwan粉專

「1+1自由配」優惠內容為購買任選5吋蛋糕1顆即贈$160飲品2杯，相當於單買蛋糕即幫你升級成午茶雙人組。PAUL同時宣布，5吋蛋糕即日起開放門市現場登記與電話預訂服務，商品將依各門市實際供貨狀況安排；購買5吋或7吋整份蛋糕全品項均會附贈PAUL不鏽鋼蛋糕刀。

全台PAUL門市電話與資訊

台北仁愛店：(02) 2771-3200｜台北市大安區仁愛路四段107號1F

台北內湖店：(02) 2656-0669｜台北市內湖區洲子街75號1F

台北大直忠泰店：(02) 8501-2800｜台北市中山區樂群三路200號1F

台北天母大葉高島屋櫃位：(02) 2832-0662｜台北市士林區忠誠路二段55號B1F

新北林口Outlet Park店：(02) 2600-3323｜新北市林口區文化三路一段356號1F

新竹巨城Big City店：(03) 515-2180｜新竹市東區中央路229號1F（巨城購物中心）

台中市政店：(04) 2251-5480｜台中市西屯區市政路480號2F

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