果茶控福音！85℃「2杯99元」連2天 加碼「預測世足冠軍」甜點優惠 ikari怡客「飲品現折35」高溫折扣開跑

世足熱潮來襲，85℃推出「2杯只要99元」優惠響應，加碼預測冠軍享「雪藏生乳燒」優惠價加購；ikari 怡客則祭出高溫折扣，霸氣推「飲品現折35元」，喝冰涼飲料消消暑。

圖／85℃提供

限時雙重優惠！85℃搭上世足話題，7/18至7/19，指定茶飲「任2杯只要99元」，每杯平均不到50元，有冬檸小紫蘇、蜜桃烏龍、蜜桃多多、椪柑翡翠、荔枝烏龍、葡萄凍烏龍、初露多多綠及蘋香檸檬烏龍等8款果茶選擇。

此外，至85℃官方FB活動貼文留言預測冠軍隊伍，於門市出示留言畫面即可以「68元加購雪藏生乳燒2入（原價80元）」，邊呷甜甜邊為支持的球隊加油。

圖／85℃提供

而ikari 怡客則推出高溫折扣，即日起至9/4之週一至五11:00-17:00，氣溫達35度以上即享「單點100元飲品現折35元」，夏日續命就靠一杯冰涼飲品。

圖／ikari 怡客提供

圖／ikari 怡客提供

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