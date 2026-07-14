奶嘴控荷包失守！「五桐號 × 蒙奇奇」7/16激萌登場 4 大限量周邊可愛爆擊、2款藍莓系列新品必嚐

辦公桌上含著奶嘴的童年回憶，這次要爬上你的手搖杯！人氣手搖飲品牌「五桐號」驚喜宣布攜手日本神級療癒 IP「Monchhichi 蒙奇奇」，不僅全台店面換上超萌打卡裝飾，還同步推出2款夏日限定藍莓新品與4大限量周邊，粉絲們準備好獻出錢包了嗎？

52歲萌神降臨！五桐號「Monchhichi」4 大限量周邊攻略

圓滾滾大眼搭配招牌吸手手動作，Monchhichi（蒙奇奇）近年在台韓再度掀起狂潮！7 月 16 日起，只要在門市現場消費滿 150 元，即可加購限量聯名周邊：

圖／五桐號

．Monchhichi 立體時鐘（加購價 499 元）： 貼心兩用設計，壁掛或桌立都超療癒。

．Monchhichi 壓克力立夾（加購價 69 元，共 3 款隨機）： 辦公室必備，幫你牢牢夾住所有待辦便條。

．Monchhichi 泡棉貼紙（加購價 39 元）： 內含 11 款立體蓬鬆特殊材質造型，手感超舒壓。

．Monchhichi 立體絨毛筆（加購價 199 元，共 2 款隨機）： 8 月 14 日七夕情人節壓軸登場，呆萌表情讓書寫都變幸福。

圖／五桐號

圖／五桐號

夏日紫爆限定「藍莓優格雪泥、茉莉厚奶」沁涼開喝

除了超萌周邊，五桐號也針對炎夏推出 2 款「藍莓系列新品」，搶攻手搖控的視覺與味覺，開賣首周（7 月 16 日至 7 月 23 日）只要到店購買任 2 杯藍莓系列新品，就直接免費贈送限量的「聯名貼紙」乙份，數量有限，送完為止！

圖／五桐號

藍莓優格蜜桃雪泥（99 元）： 將藍莓果香、希臘優格與蜜桃果粒完美結合，打造出酸甜、漸層綿密的雪泥冰沙。

藍莓茉莉厚奶（79 元）： 以茉莉綠茶為基底，交融滑順奶感與藍莓果香，口感醇厚有層次。

圖／五桐號

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