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芒果控瘋掉！ 先喝道X《間諜家家酒》安妮亞手搖杯喝芒果冰沙、麻古神級「酪梨芒果甘露」回歸

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／先喝道、麻古茶坊提供
圖／先喝道、麻古茶坊提供

水果控與動漫迷的雙重天堂！本週最頂的兩大手搖飲話題，包含精品手搖飲先喝道這次放大招，首度攜手超人氣現象級動畫《SPY X FAMILY 間諜家家酒》，果粒茶聞名的麻古茶坊今年迎來全新升級版的《酪梨芒果甘露》，芒果控嗨喝一波！

圖／先喝道提供
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先喝道聯名《間諜家家酒》！爆量芒果冰沙消暑必喝

先喝道首度跨界攜手現象級動畫《SPY X FAMILY 間諜家家酒》，7月10日起全台換上安妮亞、洛伊德、約兒限定聯名杯，15日起再推限量周邊加價購。

圖／先喝道提供
圖／先喝道提供

開賣主打新品「夏日芒果冰茶」與融合鮮乳的「夏日芒果爆沙」，皆以獲得世界金獎的「花開茉綠茶」為茶底，完美襯托愛文芒果的鮮甜與爆量果粒，手搖控絕對要手刀朝聖！

圖／先喝道提供
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麻古茶坊「酪梨芒果甘露」重磅升級

水果飲霸主回來了！迎來18週年的麻古茶坊展現強大研發力，精選最適合製成冰沙的台灣當季熟成酪梨，全台重磅推出全新升級版《酪梨芒果甘露》。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

底層鋪滿Q彈自製綠茶凍與鮮切芒果丁，再疊加濃郁滑順的酪梨冰沙。本次更首度導入貼心的「三段甜度設計」，讓咀嚼控、控糖族都能完美微調，強勢引爆夏季「果粒入茶」新風潮！

圖／麻古茶坊提供
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芒果 麻古茶坊 先喝道

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手搖飲界迎來熱潮，先喝道攜手《間諜家家酒》，推出限量聯名杯和新品「夏日芒果冰茶」。同時，麻古茶坊也重磅回歸，升級版《酪梨芒果甘露》將於全台上市，滿足水果飲品控的味蕾。

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