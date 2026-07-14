這間蛋黃酥很不一樣！中秋送禮新選擇 「芝初芝麻蛋黃酥」全黑內餡超驚豔 不摻豆沙、濃郁黑芝麻香

今年中秋節想要送點不一樣的蛋黃酥，一定要試試這款網路超人氣的「芝初芝麻蛋黃酥」！這間蛋黃酥很不一樣，直接打破傳統，主打不摻豆沙的黑芝麻內餡，入口帶有濃郁爆表、醇厚不苦澀的芝麻香氣，內餡還添加了Q彈麻糬來包覆蛋黃，完美提升了蛋黃酥的濕潤口感，整體吃起來微甜不膩口，絕對是2026中秋禮盒推薦、芝麻控必吃的神級點心！目前早鳥優惠只到7/31，想送出新意的朋友千萬別錯過！

中秋高質感禮盒推薦！奢華金緻鐵盒包裝，內心還藏有健康小心機

這款芝初芝麻蛋黃酥不只內餡厲害，包裝也相當精緻，外盒採用極具奢華感的霧面金緻鐵盒，上頭還帶有典雅的月兔設計，拿在手上沉甸甸的非常有份量，不論是作為商務送禮還是中秋送長輩，一拿出門就顯得高貴大方、誠意十足。

打開鐵盒更是讓人驚艷，裡面的蛋黃酥全部採用黑金配色的獨立包裝，不僅精美、防潮，出門上班帶上一顆也非常方便。最特別的是，禮盒正中央竟然還有一份驚喜亮點，一整袋芝初明星商品「8倍細高鈣黑芝麻粉（無添加糖）」！這個搭配完全戳中現代人追求健康的飲食趨勢，讓這份中秋禮盒不只有創意美味，更多了滿滿的健康心意，送禮直接送到心坎裡！

顛覆傳統！黑芝麻不摻豆沙，打造市場少見的「黑金蛋黃酥」

接下來就是重頭戲啦！這款「芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥」絕對是今年中秋最讓人驚艷的黑馬，冠軍芝麻品牌做的蛋黃酥（2025年尼爾森市調 台灣線上沖泡穀粉類銷售第一）。它是市場上極為少見、完全以「黑芝麻不摻烏豆沙內餡」製作的蛋黃酥！金黃亮麗的外皮烤得層次分明，上頭撒上黑芝麻點綴，圓滾滾的模樣看起來相當討喜。

神級斷面秀！四層黃金比例：香酥皮、黑芝麻、Q彈麻糬與鹹蛋黃完美交融

將芝麻蛋黃酥切開，濃郁的芝麻香氣立刻撲鼻而來，歐罵罵的黑芝麻內餡，搭配黃澄澄的鹹蛋黃，而鹹蛋黃外層還包裹著一層Q彈麻糬。

多層次酥皮：最外層的餅皮烤得層次分明、口感酥脆，帶有淡淡的奶香，拿在手上不會有傳統蛋黃酥的過度油膩感

爆濃黑芝麻內餡：核心靈魂就是這層歐罵罵的黑芝麻內餡，因為完全不摻雜烏豆沙，一入口就能吃到濃郁的芝麻香氣，微甜的調味帶出芝麻原有的醇厚風味，不苦不甜膩

Q彈麻糬：緊接著是一層雪白Q彈的麻糬！也是這款蛋黃酥的亮點之一，將麻糬包覆著裡頭的鹹蛋黃，不僅讓口感多了一道軟糯Q彈的驚喜，更能完美鎖住水分、大大提升了整顆蛋黃酥的濕潤度，不用擔心越吃越乾

飽滿鹹蛋黃：最裡面的鹹蛋黃香氣十足，帶點微微的鹹香與油脂，與香濃黑芝麻內餡、Q彈麻糬在口中完美融合，鹹甜交織的比例抓得剛剛好，整體吃起來不會太甜或膩口，就連長輩也深受喜愛

驚喜加碼！芝初「8倍細高鈣黑芝麻粉」標榜100%純粹濃郁，細緻不卡喉的養生新寵

除了顛覆傳統的芝麻蛋黃酥，禮盒還有「芝初 8倍細高鈣黑芝麻粉」更是誠意滿滿的超級亮點！這款在網路上口碑極佳的芝麻粉，直接讓這款中秋禮盒的CP值與實用度飆到最高點。

標榜成份純粹，無添加糖、無防腐劑及人工香料，一打開袋口，那股經由烘焙散發出的芝麻熟香非常迷人，是最新鮮、最原始的風味，芝初採用了獨家的細緻研磨工藝，將黑芝麻粉磨到極細，最棒的是喝起來完全不會有傳統芝麻粉刮舌、卡喉嚨的顆粒感。

百搭芝麻粉怎麼吃？早晨來一杯營養又療癒

一整袋超細緻的芝麻粉入手，如果只知道單純泡熱水就太可惜了！這款芝初黑芝麻粉因為粉質夠細、不帶甜度，在日常飲食中簡直是萬能的「美味加分秘訣」，挖上兩匙芝麻粉直接加入冰鮮奶或豆漿裡。輕輕攪動就能發現它極速溶解、完全不結塊，喝起來口感滑順，濃郁奶香伴隨爆濃芝麻味，飽足感十足。

2026中秋送禮首選！把握 7/31 前早鳥優惠搶先預購

今年中秋節還在糾結要送哪一款傳統月餅嗎？這盒兼具創意美味與精緻包裝的「芝初芝麻蛋黃酥禮盒」，絕對能讓你送禮送出新高度、送進長輩的心坎裡！不摻豆沙的爆濃黑芝麻內餡，搭配Q彈麻糬與香鹹蛋黃，甜而不膩，也深受長輩們的喜愛，糖糖在這裡提醒大家，官網限定的禮盒早鳥優惠只到 7/31！中秋檔期熱門禮盒通常跑單飛快，想在今年中秋節給親友、客戶來點很不一樣的驚喜，趕快趁著早鳥優惠期間到官方網站手刀預訂起來吧！

芝初SESAONE

電話：0800-717-429

官網：點此

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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