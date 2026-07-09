榴槤控開搶！ 大苑子「榴槤芒果冰沙」限量3500杯只賣12天、功夫茶「泰式榴槤莎莎」消暑登場

榴槤控們尖叫！ 鮮果手搖飲品牌大苑子首度挑戰「水果之王」榴槤，與愛文芒果湊成堆，打造出話題性十足的全新「榴槤芒果冰沙」，超獵奇新品全台僅限量3,500杯，更破天荒只賣12天。同場加映，功夫茶推出濃郁熱帶果香的3款莎莎系列，其中真實榴槤果肉現打冰莎，也是今夏必嚐！

圖／大苑子提供

雙王聯手！黃金榴槤尬芒果果粒的綿密交響樂

「榴槤芒果冰沙」基底採用產地直送愛文芒果，打成清爽酸甜的冰沙，再一筆融入質地絲滑、香氣濃郁的「黃金榴槤」。大苑子研發團隊精準掌控兩者的黃金比例，讓榴槤的綿密奶香與愛文芒果的果香相互襯托，大口吸下，既能嚐到榴槤的濃郁，又有芒果的清甜解膩，層次感極為豐富。

圖／大苑子提供

僅賣12天！全台限量3,500杯「挑戰標籤」超吸睛

手腳可得快！大苑子「榴槤芒果冰沙」自即日起至7月20日在全台門市期間限定販售，中杯售價99元。由於黃金榴槤與契作芒果產量珍貴，全台僅限量3,500杯，售完為止。杯身還特別設計了獨家的「挑戰」趣味標籤，隨手一拍就是社群焦點，成為今夏最受矚目的社群打卡飲品。

圖／大苑子提供

再祭出「FUN心喝芒果」加碼優惠，至7月30日期間的每週二、三、四，只要前往全台門市購買大杯「愛文翡翠」或經典「愛文芒果冰沙」，即可享有兩杯88折的超值折扣（每人每次限購 1 組）。

同場加映！功夫茶推出「泰式榴槤莎莎」用吸的消暑

圖／手作功夫茶-Kung Fu Tea Taiwan提供

手搖飲品牌功夫茶今年夏天也強勢加入「榴槤大戰」，推出極具異國風情的夏季限定飲品「泰式榴槤莎莎」(大杯售價145元)，直接採用鮮美、質地厚實的「真實榴槤果肉」融入綿密冰沙中，簡直就像在吃冰凍過的頂級榴槤一樣過癮。

同步登場還有兩款濃郁的熱帶果香，清甜滑順「黃金芒果莎莎」(大杯60元)、清爽酸甜的「夏日百香莎莎」(大杯60元)，今夏絕對不能錯過這幾款能讓你直接用吸管消暑的神級飲品！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」