終於回來了！北海道「神級流心起司塔」進駐北車 經典口味「現烤噴香、奶味十足」網友敲碗多開幾家

不用跑日本了！來自北海道的「起司塔專賣店」回歸開設長期櫃位，讓台灣朋友能再品嘗到最強「流心起司慕斯」，好消息傳開後令許多粉絲歡呼「終於回來了」。

圖／BAKE CHEESE TART粉專

這次不是快閃店！曾暫別台灣的北海道起司塔專賣「BAKE CHEESE TART」強勢回歸，長期櫃位位於台北車站地下1F，將最經典的「流心起司塔」帶到台灣，個個真材實料，現在就能再度回味記憶中那現烤出爐的噴香滋味。

圖／BAKE CHEESE TART粉專

BAKE CHEESE TART起司塔均為現烤後放涼上架，購買時可能需要耐心等待；每日數量有限，人潮較多時可能會出現限購的狀況，需依當日現場情況為準。

圖／BAKE CHEESE TART粉專

而北車長期櫃開幕後也吸引網友許願「敲碗高雄漢神巨蛋」、「希望能開來台中」、「許願繼續在林口開店」。

BAKE CHEESE TART 長期櫃

地點：台北車站地下1F metro corner M8附近（星巴克對面）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/bakecheesetarttaiwan

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