不輸外面名店！大全聯「經典葡撻」不到23元 還能「配咖啡現折5元」 義美「現烤布丁蛋塔買2送1」倒數3天

這家「葡式蛋撻」價格更香！別只知道肯德基、拿坡里，大全聯「經典葡撻」平均一個不到23元，但滋味不輸外面名店，能夠以銅板價吃到同樣美味的蛋撻。

拿坡里「原味蛋塔」自推出後就受到不少人喜愛。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

大全聯「經典葡式蛋撻」不僅顏值高，CP值也爆表！酥脆千層塔皮搭配順滑內餡，吃得到濃郁蛋香，一盒四個只要89元。大全聯內湖店粉專特別推薦「熱熱吃風味更棒」，且店內設有舒適用餐區，內用購買OFF COFFEE加購單入蛋塔或葡式蛋撻還能現折5元。優惠詳情依大全聯各店現場公告為準。

除了大全聯外，同樣身為隱藏版的義美「現烤鮮奶布丁蛋塔」也有期間限定優惠，即日起至7/10，鮮奶布丁蛋塔買2送1（門市店內價每個45元），平均下來一個30元，有會員還可再享95折。

圖／IG@eat_sunsun授權

圖／義美提供

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