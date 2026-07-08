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手搖飲送「小新康達姆小褲褲」！ 特．好喝×蠟筆小新推3款「雪絨奶蓋冰沙」，滿額再送超狂周邊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／特‧好喝提供
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蠟筆小新粉瘋掉！實況主「丁特」創立的手搖飲品牌「特．好喝」，這次大動作攜手《蠟筆小新 玩轉！時空大冒險》互動體驗展推出超狂聯名。不僅將春日部防衛隊的經典角色化身為超吸睛的水果冰沙和造型冰棒。消費滿額還直接送你「康達姆機器人小褲褲」杯套，鐵粉快收藏！

圖／特‧好喝提供
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網美級「島嶼冰果」3款水果冰沙傲嬌登場

圖／特‧好喝提供
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這次聯名大作「島嶼冰果」系列冰沙（每杯95元），將《蠟筆小新》經典角色的性格與代表色融入飲品中，每杯皆鋪上厚厚一層宛如香草冰淇淋般綿密的雪絨奶蓋，視覺與味覺雙重暴擊：

芒夏啵啵沙沙（小葵款）： 以愛文芒果為基底，吃得到香甜果肉，更豪氣加入三茉花凍與白玉晶球，完美復刻小葵亮眼淘氣的形象。

桃荔動動沙沙（妮妮款）： 結合黃桃、白桃與荔枝的清甜果香，搭配滑嫩的三茉花凍，粉嫩色系呼應妮妮可愛又傲嬌的鮮明魅力。

巨峰粒粒沙沙（肥嘟嘟左衛門款）： 嚴選台灣在地巨峰葡萄調製，濃郁果香中伴隨淡淡玫瑰香，尾韻還撈得到蜂蜜蘆薈，層次感滿分。

圖／特‧好喝提供
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「小白、妮妮兔冰棒」開搶，限定周邊一次看

除了手搖飲，最讓粉絲失控的就是周邊商品了，皆為實體門市限量販售：

造型冰棒（7/17起）： 購買任一飲品加價99元，即可換購「小白造型冰棒」或「妮妮兔子玩偶造型冰棒」；購買島嶼冰果系列可加價19元升級小冰島。上市首週（7/17~7/24）更推出飲品加小冰島100元的限量組合優惠（每日每店限量30名，澎湖中正店不參與）。

圖／特‧好喝提供
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超萌周邊（7/27起）： 購買指定飲品即可加購「滿版小新冷水杯」（750ml，499元）、出氣首選「妮妮兔子舒壓球」（299元）及「妮妮兔子吊飾玩偶」（399元）。

圖／特‧好喝提供
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免費滿額贈（8/3起）： 門市單筆消費滿299元，官方直接免費贈送小新最經典的「康達姆機器人小褲褲」飲料杯套，送完為止。

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喝完手搖飲，直接南台灣《蠟筆小新 玩轉！時空大冒險》互動體驗展，即日起至10月11日，在屏東縣民公園C棟倉庫熱烈開展。現場集結8大感官互動遊戲、1比1角色原寸公仔，以及沉浸式宇宙劇場，更推出屏東專屬限定飲品「昔日紅茶」、「檸檬昔日」與「夏日冰茶」，一起嗨一夏！

圖／特‧好喝提供
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蠟筆小新 冰沙 手搖 水果

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