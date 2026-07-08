「6吋蛋糕買1送1」人人買得到！橘村屋再展店 連3天「鮮奶油蛋糕買1送1」不限量 兌換券「13門市跨店換、效期長達1年」
6吋鮮奶油蛋糕買一送一！最大方的「橘村屋」新店開幕，再度推出「蛋糕買一送一」且不限購買數量的霸氣活動，連續3天買蛋糕送兌換券，可以下次使用不怕一次吃太多！
連鎖蛋糕名店「橘村屋」每每新展店即會祭出霸氣優惠，最新古亭門市即將開幕，同步推出「6吋鮮奶油蛋糕買1送1」優惠，於7/17至7/19一連三天開跑。活動期間購買一個6吋鮮奶油蛋糕即贈「蛋糕兌換券」，折算下來，平均一個蛋糕只要345元，且不限購買數量、人人買得到，邀請消費者一同共襄盛舉。
贈送之「蛋糕兌換券」可在北北桃13家直營門市（專櫃除外）跨店兌換，兌換期限長達一年（2026/7/22至2027/7/21），能等到想吃的時候再換。需注意的是，母親節、父親節檔期暫停兌換；全年度供應「水蜜桃／黑森林」兩款鮮奶油蛋糕，也有機會換到季節限定「草莓／芒果」口味，實際依各店供應為準。
橘村屋 古亭門市
地址：台北市大安區羅斯福路二段67號（捷運古亭站4號出口）
開幕買1送1活動期間：2026/7/17～2026/7/19
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