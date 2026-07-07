星巴克買一送一！連續3天、每日限時9小時 消暑聖品「經典款星冰樂、星沁爽系列」大杯任你點
星巴克買一送一！星巴克「集團同慶 好友分享日」祭出一連三天買1送1優惠，點大杯即可省荷包開喝，不論是揪人半價喝還是獨享兩杯都很划算。
終於等到你！星巴克「集團同慶 好友分享日」將於7/8至7/10連續3天登場，活動期間每日11:00-20:00，至星巴克購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人至多買2送2，飲料限當場一次領取。
優惠品項不含哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。除指定星冰樂不參與外，其他經典款如巧克力可可碎片星冰樂、醇濃抹茶星冰樂等則同享買1送1爽爽喝。
需注意的是，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；不參與好友分享活動門市名單請至公告查看。
星巴克 集團同慶 好友分享日
活動期間：2026/7/8～2026/7/10 每日11:00-20:00
優惠內容：購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待
備註：每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；更多活動詳情以業者公告為準
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