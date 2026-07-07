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股民爽喝紅利！ 「出示持股畫面」丘森茶室買5送2、外送買5送1 限時加碼「2杯99元」

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／丘森茶室提供
圖／丘森茶室提供

股民衝了！手搖飲品牌「丘森茶室」宣布推出超狂「持股優惠」，即日起至8月12日，只要臨櫃出示手機證券APP的「實際持股庫存畫面」，即可享有門市買5送2、外送買5送1優惠。此外，即日起更同步祭出限時「沁涼雙享組」，任選指定果茶搭配厚奶茶只要99元，夏日爽喝一波快衝。

憑「持股庫存畫面」門市買5送2、外送買5送1

丘森茶室即日起至8月12日推出「股市槓桿」好康，活動期間內，消費者只要親自前往全台丘森茶室門市消費，並在結帳時出示手機證券APP內的「實際持股庫存畫面」（須為真實庫存），現場即可享有飲料「買五送二」優惠，換算下來約打71折。

若不方便出門，活動期間也同步開放外送福利，凡透過電話或線上訂購，在符合相同的持股畫面條件下，即可享有外送「買五送一」優惠（限門市自送）。

圖／丘森茶室提供
圖／丘森茶室提供

限時推出「果茶＋厚奶茶」雙享組合只要99元

即日起至7月24日止，期間限定祭出「沁涼雙享99組合價」，主打「果茶 x 奶茶」的雙重風味組合，消費者至全台門市任選一杯「山嵐果語系列」搭配任選一杯「丘森厚奶茶系列」，即可享有99元超值組合價，最高可現省21元。

-山嵐果語系列可選： 沁涼青檸柚、蘋果莊園紅、柚香覺醒青、柚香覺醒紅。

-丘森厚奶茶系列可選： 丘森莊園奶茶、丘森奶青、丘森烏龍奶茶。

圖／丘森茶室提供
圖／丘森茶室提供

周邊加購與LINE好友折價券同步登場

同步加碼長期回饋，即日起至12月31日止，凡於門市消費，即可以150元加購「丘森質感環保杯」，全台限量290個；另外，同期間凡加入丘森茶室官方LINE好友，即可領取「50元折價券」（消費滿299元可折抵），飲料控們都能省荷包。

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