全台最大「甜點店串聯活動」！限定1個月、集結逾100家名店 上百種「OREO」限定甜點 免費領「1神物」69元開吃
全台最大甜點店串聯活動！今夏集結全台逾100家名店，新打造「O 的多重宇宙」活動，共同推出上百款OREO口味限定甜點，免費領取「1神物」還能到合作店家享69元銅板價開吃！
全台最大甜點店串聯活動「O 的多重宇宙」限定一個月盛大開跑，攜手全台100多家人氣名店，以環遊世界為題，打造各式OREO限定甜點。即日起至7/31，只要到活動官網或合作店家即可免費領取「電子護照」，憑此護照至合作店家即享「69元優惠價兌換特製OREO口味商品」。
此外，本活動還延伸至「Philadelphia菲力鮮奶油乳酪」甜點賽道，同樣持活動電子護照可以88折價格兌換Philadelphia限定甜點，邀請乳酪控一同共襄盛舉。
最重要的「O 的多重宇宙」合作陣容超過100家在線人氣品牌，從台北君悅酒店-Baguette禮品‧烘焙坊、台北遠東香格里拉等星級飯店，到造糕的人、COTI、雪系町、昭和浪漫冰室等爆紅甜點店，一次齊聚超盛大。合作店家詳情請見活動官網，詳細預訂及購買方式依店家頁面說明為準。
活動官網：https://oreo-carnival.flavornews.com.tw/
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