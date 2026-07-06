幾分甜「蛋殼布丁」也來了！全台首創「杜拜巧克力布丁」京站快閃店買得到 COMEME「杜拜巧克力蛋塔2.0」層次更強

杜拜巧克力大軍入侵甜點界！繼甜甜圈、蛋糕捲、雞蛋糕後，經典「蛋殼布丁」名店也推出「杜拜巧克力雞蛋布丁」加入戰場，還有排隊蛋塔再升級推出「杜拜巧克力蛋塔2.0」新版本，呼叫全台杜拜巧克力控開箱一波。

圖／幾分甜總部粉專

幾分甜【杜拜巧克力雞蛋布丁】

以蛋殼當作布丁容器的人氣名店「幾分甜」新推全台首創「杜拜巧克力雞蛋布丁」，把爆紅杜拜巧克力元素結合經典雞蛋布丁，吃得到濃郁開心果卡達伊夫絲、54.5%比利時巧克力布丁與滑嫩口感，身為杜拜巧克力信徒的你千萬別錯過！

圖／幾分甜總部粉專

此外，即日起至8/2，「幾分甜」帶著人氣雞蛋布丁、杜拜巧克力雞蛋布丁和杜拜QQ餅等人氣商品快閃京站4F，快閃期間不限消費金額即贈「限量品牌扇子」乙支，購買任一雞蛋布丁系列商品可以99元加購杜拜QQ餅（原價150元）。

爆紅蛋塔專賣「COMEME」將杜拜巧克力蛋塔升級變身2.0版本強勢登場，升級版以香濃開心果蛋液為基底，搭配滑順可可卡士達、卡達伊夫絲，再放上撒有可可粉的可可麻糬，口感層次更豐富、口味更立體，直接把杜拜巧克力風味濃縮進蛋塔中。

圖／Comeme康蜜粉專

「杜拜巧克力蛋塔2.0」即日起限量販售，每入售價155元，每人限購2顆；除桃園機場門市外，其餘門市同步開賣。

圖／Comeme康蜜粉專

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