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吃起來更濃了！GODIVA「開心果霜淇淋」升級回歸 高溫、雨天「霜淇淋9折」 還有「打卡免費送巧克力」限時3天
「開心果霜淇淋」限定回歸！比利時皇室御用巧克力「GODIVA」夏季限定「開心果霜淇淋系列」濃郁回歸；同時加碼限定活動「霜淇淋2件以上9折」、巧克力買3送3與打卡活動，邀請消費者一同感受GODIVA的百年工藝。
⬤ 開心果霜淇淋強勢回歸
GODIVA「開心果霜淇淋系列」經典回歸，融合細緻香醇開心果風味與經典比利時巧克力工藝，開心果白巧克力霜淇淋、開心果雙重巧克力霜淇淋及開心果白巧克力奶昔濃醇升級，上回沒吃到的朋友今年可別再錯過了！
⬤ 夏日小確幸：霜淇淋2件以上9折
「Summer Moments」夏日限定活動來了！即日起至8/27之每週二、四，只要當日氣溫超過30°C或遇雨天，至GODIVA購買兩件（含）以上霜淇淋即享9折優惠。
⬤ 國際巧克力日優惠
迎接7月國際巧克力日，7/5至7/7，GODIVA「精選夾心巧克力」買3送3；同一活動期間，至門市打卡、標記品牌IG並加入LINE會員，即可獲贈「G Cube巧克力」乙顆，數量有限、送完為止。
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