盛夏飲料新品超瘋狂！ 星巴克「哈密瓜星冰樂」、可不可「送300元搭車金」、得正這杯竟然加了「神級蔬菜」

盛夏飲料大戰，新口味瘋狂開打！ 今年的新品不僅僅是芒果、草莓等常見水果，各品牌出奇招，從極致奢華的夏日哈密瓜星冰樂，到復古風十足的蜂蜜柚子紅茶，再到把大家從沒想過的「清涼苦瓜」融入茶湯，快來一杯挑戰味蕾！

滿滿「哈味」來襲！星巴克重磅回歸哈密瓜吉利星冰樂

圖／星巴克提供

星巴克夏季王牌以香甜多汁的哈密瓜為主角，推出超誘人的「哈密瓜吉利星冰樂」將以綿密清爽的哈密瓜奶霜冰沙為基底，再大方加入滿滿的「哈密瓜吉利」凍，多層次的果香與滑嫩口感在舌尖化開。

圖／星巴克提供

另一款，結合佛手柑茶韻的「哈密瓜伯爵茶那堤」，將優雅的茶香融合柔甜果香，是今年夏天不容錯過的貴婦級享受。

掃碼就送300元！可不可聯名55688推 City Pop 柚檸紅茶

圖／可不可提供

這杯還能幫你省荷包！可不可熟成茶行首度跨界攜手55688台灣大車隊，打造充滿復古風情的限定活動，推出新品「柚檸紅茶」以自帶草本香氣的麗春紅茶為基底，加入韓國蜂蜜柚子醬與酸甜檸檬汁。

同步好康優惠，只要購買大杯聯名款，掃描杯身上的 QR Code，新客就能直接現領「55688乘車金300元」，真的是搭小黃、喝飲料的小確幸一次滿足！

圖／可不可提供

與蔬菜的叛逆邂逅！得正苦瓜系新品挑戰味蕾

圖／得正提供

手搖界文青代表得正，這回竟把歪腦筋動到大家評價兩極的蔬菜身上，推出全台話題度最高的「蜜蘋苦瓜系列」，一口氣獻上「蜜蘋苦瓜綠」、「蜜蘋苦瓜奶綠」以及「蜜蘋苦瓜綠茶鮮奶」三款新品。利用香甜的蘋果蜜結合帶有獨特甘苦的清涼苦瓜，顛覆你對傳統手搖的想像，入口不僅沒有想像中的澀感，反而帶出超清爽的夏日退火風味，吸引大批網友前往門市「開箱挑戰」！

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」