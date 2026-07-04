電腦選的花生牛奶變手搖飲了！八曜和茶x愛之味推「極韻花生系列」7/10開賣 限定套組「現省128元」

童年回憶殺來襲！人氣手搖「八曜和茶」首度攜手「愛之味牛奶花生」，將於7/10起重磅推出全新「極韻花生」聯名系列，這回把經典的軟綿花生直接化身手搖配料，研發出3款高顏值白奶茶，更祭出門市限定「現省128元」的超狂套組，準備迎暑假掀起一波台味旋風！

圖／八曜和茶

以八曜招牌「極韻白奶茶」為基底，結合燕麥奶與牛奶花生經典甜香，一口氣推出3種限定茶底（單杯售價皆為 99 元），包含「308 極韻花生白奶茶」焙煎蕎麥與穀麥香氣溫潤；「406 極韻花生白奶茶」融合舞伎紅茶，自帶優雅花果香；「505 極韻花生白奶茶」搭配四窨茉莉綠茶，天然花香濃郁順口。

圖／八曜和茶

研發團隊特別將愛之味牛奶花生的靈魂「綿密花生顆粒」直接轉化為飲品配料，透過吸管，就能直接咬到質地鬆軟、甜滋滋的花生，完美複刻台灣人從小喝到大的回憶。

歡慶上市，八曜和茶Ｘ愛之味 極韻花生系列將於7/17起同步啟動超殺超狂優惠：Uber Eats 限定「極韻花生分享組」任選 3 杯新品搭配 HCY 二杯袋，優惠價365元（原價405元）。

實體門市限定「吉運套組」： 任選3杯新品加二杯袋，折扣優惠價325元（原價453元），激省128元，加碼送只送不賣的「吉運貼紙」一組，每店限量500組，手慢就沒了！

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