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義美「布丁蛋糕」賣爆了！本週供貨日曝光 最新「芝麻蛋糕」也一盒難求 幸運網友開箱：太好吃會一直吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／聯合報系資料照、IG@store__foodie授權
圖／聯合報系資料照、IG@store__foodie授權

義美「布丁蛋糕」賣爆了！義美自推出神級伴手禮「布丁蛋糕」後即掀搶購潮，就連後續新推的「芝麻蛋糕」也是一盒難求。業者也公告了本週供貨日，讓想搶購的民眾能夠把握機會。

義美布丁蛋糕掀起搶購潮。圖／聯合報系資料照
義美布丁蛋糕掀起搶購潮。圖／聯合報系資料照

布丁蛋糕後，義美「芝麻蛋糕」同樣引發熱議與掃貨熱潮，由於兩款蛋糕屬限量銷售，不少網友跑了好幾家都撲空。現在，義美公告了本週供貨日，布丁蛋糕供貨日為7/1、7/3，而芝麻蛋糕供貨日則為7/2、7/4，建議出發門市前先致電門市確認，以免向隅。

優惠部分，即日起至7/31，布丁蛋糕嘗鮮優惠價105元（原價125元）、芝麻蛋糕嘗鮮優惠價125元（原價145元），會員還可再享95折。

圖／IG@store__foodie授權
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有幸運搶到貨開箱的網友分享「吃過一次好吃但不敢再訂了，太好吃會一直吃」、「買了2個 好吃」，還有人敲碗許願能再推出巧克力奶茶等口味。

門巿資訊：http://www.imeifoods.com.tw/retail/index.html

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