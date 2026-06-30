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爺爺泡芙、小小兵變手搖杯！ 迷客夏×beard papa's「爆量卡士達拿鐵」必喝、Mr.WISH×小小兵「造型罐」吸睛度爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／迷客夏、Mr.WISH提供
圖／迷客夏、Mr.WISH提供

今夏手搖飲市場超強跨界聯名開打！　迷客夏攜手日本傳奇泡芙「beard papa's」，將經典的香草卡士達化身為濃郁系飲品；Mr.WISH則與人氣電影《小小兵3：大怪獸》合作，推出清爽的蜜桃烏龍系列與多款超萌周邊。兩大品牌不僅大玩風味創新，更同步祭出限時優惠喝起來。

迷客夏×beard papa's「香草雲朵季」

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

迷客夏與日本NO.1泡芙品牌「beard papa's」合作，於2026年7月1日起全台同步推出「香草雲朵季」，以榮獲國際風味評鑑三星獎章的「娜杯紅茶」為基底，打造出3款限定新飲品與甜點品項，「夏日卡士達紅茶」在娜杯紅茶上鋪滿輕盈的香草卡士達奶霜，融合焦糖茶香與滑順奶香。

「香草雲朵拿鐵」融入綠光鮮奶與卡士達奶霜，主打絲滑口感；「香草夾心拿鐵」極致濃厚系飲品，加入特製奶霜並塞入全新研發的「卡士達奶酪」打造「喝的」泡芙。

圖／迷客夏提供
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「娜杯紅茶拿鐵泡芙」全台32間beard papa's門市同步推出，將盧哈娜紅茶內餡塞入酥脆外皮。

圖／迷客夏提供
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迷客夏四波限時活動攻略

．首波（7/1~7/7）： 購買「香草雲朵拿鐵」單杯現折10元。

．第二波（7/1~7/6）： 任選2杯聯名新品完成任務，即可抽「娜杯紅茶拿鐵泡芙」免費兌換券（共抽50位，每人可得6張）。

．第三波（7/13~7/19）： 購買指定醇萃茶或醇濃鮮奶茶，可「免費升級加料」卡士達奶酪。

．第四波（8/5~8/11）： 購買聯名飲品，即可以20元超值價加購醇萃茶。

Mr.WISH×小小兵「蜜桃烏龍系列」

Mr.WISH聯手強檔電影《小小兵3：大怪獸》，自2026年6月30日起，全台門市全面換上電影主題視覺造景。本次飲品以品牌招牌「黃枝香烏龍」為主軸，推出兩款暑假限定的蜜桃新品。

圖／Mr.WISH提供
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以品牌招牌「黃枝香烏龍」為主軸，推出兩款暑假限定聯名飲品品項，「桃喜烏龍冰沙」將黃枝香烏龍與香甜蜜桃果泥、芝士奶蓋結合製成綿密冰沙，並加入晶球啵啵增添嚼勁；「桃喜枝香烏龍」加入嚴選澳洲與智利產的蜜桃果泥，揉合茶香與鮮果香，主打消暑解膩。

圖／Mr.WISH提供
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Mr.WISH限量加價購與滿額贈周邊

圖／Mr.WISH提供
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凡於活動期間購買任一杯飲品，即可以超值價加購多款限量周邊：

．壓克力立牌吊飾盲盒： 共6款，可抽取盲盒。

．限量周邊： 包含「不鏽鋼吸管杯」與隨溫度變色的「變色冷水杯」。

．小小兵造型隨手罐： 臨櫃現場購買L杯飲品，加價40元即可帶走。

另外， 自6月30日起，於門市購買「好茶Action_桃喜烏龍系列」任2杯L杯飲品，無需額外加價，即可免費獲得限量「小小兵聯名保冷袋」一個（款式隨機，送完為止）。

圖／Mr.WISH提供
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手搖 迷客夏 泡芙 Mr.Wish 小小兵

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