玫瑰花香攻佔手搖飲！「茶湯會21週年」攜手日本美學 plantica，新品「第二杯75折」秒殺登場

手搖飲指標品牌「茶湯會」正式邁入 21 週年！為慶祝品牌生日，茶湯會打破跨界藩籬，驚喜宣布與日本頂尖花藝美學品牌「plantica」展開全球跨國聯名。這場橫跨味覺與視覺的感官盛宴，將於 7 月 1 日起於全球分店同步登場，為國際手搖飲市場注入一股清新優雅的日式浪漫。

本次聯名核心圍繞在「花卉美學」的極致演繹。研發團隊選用珍稀的大馬士革玫瑰，打造出「四季春玫瑰醋飲」與「荔枝翡翠玫瑰醋飲」兩款限定新品。透過細膩的醋飲調製技術，將玫瑰的溫婉花香與茶湯底蘊完美融合，讓消費者在啜飲時，彷彿置身於春日花園中。為邀請大眾共同歡慶 21 週年，茶湯會特別祭出強檔優惠：7 月 1 日至 7 月 5 日期間，凡至門市選購這兩款玫瑰系列新品，即享「第二杯 75 折」的甜蜜折扣，讓粉絲能以實惠價格品味浪漫。

圖／茶湯會提供

除了味蕾的滿足，本次聯名更將「plantica」標誌性的花卉藝術融入週邊設計。全新推出的六款聯名杯身、造型精緻的「花漾轉轉袋」，以及極具收藏價值的「聯名小燈箱」，皆呈現出極高的質感。茶湯會更在北中南指定門市打造「花開綻放」主題店裝，讓喜愛打卡的消費者能沉浸在花海視覺中。

圖／茶湯會提供

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這場慶典不僅是品牌里程碑，更象徵茶湯會深耕全球版圖的決心。消費者參與「花開綻放」抽獎活動，除了有機會獲得品牌好禮，更祭出「台北—沖繩雙人來回機票」大獎，連結全球飲茶愛好者的心。今年夏天，就讓茶湯會與 plantica 為您的生活增添一抹玫瑰花香，共同品味跨國界的優雅生活態度。

圖／茶湯會提供

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