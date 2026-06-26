開幕5天就被買光！ 台北101「瑞士巧克力界愛馬仕」驚喜宣布補貨到 免費試吃、極品杜拜口味開賣
巧克力控集體大復活！前陣子創下「開幕僅 5 天就賣光停業」奇蹟的瑞士頂級精品巧克力品牌「Läderach」，在緊急向瑞士總部調度大補貨後，終於宣布於 6/26 正式回歸台北101旗艦店。粉絲們這次絕對要調好鬧鐘手刀衝現場！
擁有 60 年歷史的瑞士頂級巧克力 Läderach，6/15 進駐台北 101 後隨即引爆排隊潮，台灣人超驚人的消費戰力讓備貨 5 天內全數售罄，迫使品牌自 6/20 起閉店補貨。所幸台瑞密切調度，夢幻大軍已順利抵台。
回歸必搶的頭號巨星，就是近期在社群暴紅的「杜拜巧克力」系列！Läderach 運用濃郁黑巧克力包裹香濃烤開心果醬、爆量開心果碎粒，以及靈魂酥脆 Kataifi 麵包絲。現場同步販售「新鮮巧克力」與「夾心巧克力」兩種版本。
走進Läderach 台北101旗艦店就像一秒置身歐洲。店內不僅比照瑞士規格，大方提供現場免費試吃服務，讓你一邊品嚐一邊挑選命定口味；最吸睛的風景莫過於巨型巧克力的現場分切與秤重販售，想吃多少自由客製化，儀式感直接爆棚。
Läderach 台北101旗艦店
地點： 台北101購物中心 B1
營業時間： 週日至週四 11:00～21:30 / 週五、週六 11:00～22:00
重新開幕日： 2026 / 06 / 26
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