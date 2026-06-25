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單日瘋賣1000支！ 東京排隊甜點「 DOLCE TACUBO 花漾霜淇淋」快閃晶華 3款台灣限定口味、開賣時間售價曝光

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
東京代官山頂級甜點品牌「DOLCE TACUBO」再度回歸晶華。圖／Regent TAIPEI 晶華酒店提供
東京代官山頂級甜點品牌「DOLCE TACUBO」再度回歸晶華。圖／Regent TAIPEI 晶華酒店提供

去年在台北掀起排隊狂潮、創下單日瘋賣近千隻紀錄的東京代官山頂級甜點品牌「DOLCE TACUBO」，再度宣布與台北晶華酒店攜手合作！主理人田窪大祐將於7月1日至8月31日限期客座，並以台灣在地頂級食材為靈感，打造3款「台灣限定」的夢幻新口味，完美復刻經典的「花漾霜淇淋」，預計將再度引爆甜點控朝聖熱潮。

萊姆香芒。圖／Regent TAIPEI 晶華酒店提供
萊姆香芒。圖／Regent TAIPEI 晶華酒店提供

2款台灣限定口味！愛文芒果尬萊姆、大人系檸香生薑牛奶

這款在東京被譽為「第一吸睛」的霜淇淋，主打宛如繡球花瓣綻放的唯美外型。本次活動推出誠意滿滿的台灣限定口味。第一款為「萊姆香芒」，精選台灣本土愛文芒果並打製成香濃果泥，再加入清爽的萊姆汁提味，完美放大芒果的香甜與微酸層次。

檸香薑汁牛奶。圖／Regent TAIPEI 晶華酒店提供
檸香薑汁牛奶。圖／Regent TAIPEI 晶華酒店提供

第二款「檸香薑汁牛奶」專為成熟味蕾設計，主廚將新鮮生薑片與鮮奶一同低溫慢熬，讓微辛的薑韻融入香濃奶香中，出餐前更會在現場灑上滿滿的糖漬檸檬皮。入口即可品嚐到明亮的檸檬酸香與乳香，隨後迎來溫潤的微辛尾韻，層次感極為豐富。

選擇障礙救星！雙饗口味一次滿足

針對想一次品嚐多種口味的消費者，現場亦貼心推出結合兩大主角的「香芒沁檸雙饗」霜淇淋，將芒果的奔放果香與薑汁牛奶的滑順層次完美結合。

DOLCE TACUBO快閃台北晶華

．活動期間：2026年7月1日至8月31日

．活動地點：台北晶華酒店 1樓 Regent Gift Shop

．限定口味：萊姆香芒、檸香薑汁牛奶、香芒沁檸雙饗

．商品售價：單一口味每隻 280 元 / 雙饗口味每隻 300 元

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