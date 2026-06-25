單日瘋賣1000支！ 東京排隊甜點「 DOLCE TACUBO 花漾霜淇淋」快閃晶華 3款台灣限定口味、開賣時間售價曝光
去年在台北掀起排隊狂潮、創下單日瘋賣近千隻紀錄的東京代官山頂級甜點品牌「DOLCE TACUBO」，再度宣布與台北晶華酒店攜手合作！主理人田窪大祐將於7月1日至8月31日限期客座，並以台灣在地頂級食材為靈感，打造3款「台灣限定」的夢幻新口味，完美復刻經典的「花漾霜淇淋」，預計將再度引爆甜點控朝聖熱潮。
2款台灣限定口味！愛文芒果尬萊姆、大人系檸香生薑牛奶
這款在東京被譽為「第一吸睛」的霜淇淋，主打宛如繡球花瓣綻放的唯美外型。本次活動推出誠意滿滿的台灣限定口味。第一款為「萊姆香芒」，精選台灣本土愛文芒果並打製成香濃果泥，再加入清爽的萊姆汁提味，完美放大芒果的香甜與微酸層次。
第二款「檸香薑汁牛奶」專為成熟味蕾設計，主廚將新鮮生薑片與鮮奶一同低溫慢熬，讓微辛的薑韻融入香濃奶香中，出餐前更會在現場灑上滿滿的糖漬檸檬皮。入口即可品嚐到明亮的檸檬酸香與乳香，隨後迎來溫潤的微辛尾韻，層次感極為豐富。
選擇障礙救星！雙饗口味一次滿足
針對想一次品嚐多種口味的消費者，現場亦貼心推出結合兩大主角的「香芒沁檸雙饗」霜淇淋，將芒果的奔放果香與薑汁牛奶的滑順層次完美結合。
DOLCE TACUBO快閃台北晶華
．活動期間：2026年7月1日至8月31日
．活動地點：台北晶華酒店 1樓 Regent Gift Shop
．限定口味：萊姆香芒、檸香薑汁牛奶、香芒沁檸雙饗
．商品售價：單一口味每隻 280 元 / 雙饗口味每隻 300 元
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。